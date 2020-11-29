В Барнауле водитель автобуса нашел в салоне утерянный телефон и продал его

Водитель барнаульского автобуса нашел в салоне телефон и продал неизвестным, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
К правоохранителям обратилась 47-летняя горожанка. Она рассказала, что потеряла смартфон в маршрутном автобусе по пути домой. Сумму ущерба она оценила в 16 тысяч рублей.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 53-летнего мужчину, который работает водителем на этом маршруте. Он признался, что нашел телефон в салоне, поменял SIM-карту и продал устройство неизвестным.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Ущерб мужчина пообещал полностью возместить.
Комментарии
Дурак водила что признался
Нашёл телефон на полу автобуса,поднял,продал-кража.
Вытащил кошелёк гражданки,при опасности скинул на пол трамвая-прекрасный человек Костя Сапрыкин.
Полиция не ищет утерянные телефоны (проверено на практике!). Женщина значит написала заявление не на утерю, а на кражу. Водитель телефон не воровал, а следовательно состав преступления отсутствует!
Обычно пишут на кражу,хотя телефон просто утерян.
И в некоторых случаях купивший возвращает владельцу лопоухому.
И купивший гаджет в некоторых случаях тоже становится лопоухим.
А если кто-то его автобус найдет, с ключами в замке зажигания. Тоже можно продать? Ну а что, тоже же находка, если рядом хозяина нет, значит моё.
Не берите люди чужие вещи, и свои не отдавайте.
Кража - тайное хищение сужого имущества. Может, водила подумал, что телефон выбросили, и следовательно он никому не принадлежит. Он конечно виноват, но кражу надо доказать.
Странно, что полиция так подсуетилась. Что за бабёнка то? Не пыталась сама найти потерю, а сразу заявление пошла писать на кражу?
Невозможно представить как водила мог украсть смартфон, ведь он сидит за рулем!!!
Невозможно представить что никто не взял телефон из пассажиров!!!
Невозможно представить как она узнала что потеряла его в автобусе!
Как доказать что это ее телефон если телефон не найдут?
Каким образом произведена оценка телефона если его состояние неизвестно?
Водилу на детекторе лжи мучили? Зачем сказал?
Потеряла, значит сама растяпа виновата.