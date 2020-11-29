Умер актер, сыгравший Дарта Вэйдера

Британский актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вэйдера в оригинальной трилогии "Звездных войн", скончался в возрасте 85 лет.

Как сообщает Lenta.ru, артист умер в результате непродолжительной болезни. При этом о каком именно заболевании идет речь, не уточняется.

Дэвид Проуз родился 1 июля 1935 года в Бристоле, Англия. Всемирную известность он получил благодаря роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977–1983). При этом актер лишь носил костюм персонажа, а озвучивал его Джеймс Эрл Джонс.

До этого Проуз был известным бодибилдером, а также появлялся в таких фильмах, как "Казино Рояль", "Заводной апельсин", "Франкенштейн и монстр и ада" и других.