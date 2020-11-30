До Толмачево и обратно. С автовокзала Барнаула открыли рейс до аэропорта Новосибирска

Автоперевозчик "СолГри" запускает автобус с автовокзала столицы Алтайского края до новосибирского аэропорта и обратно. Первый экспресс-рейс состоится во вторник, 1 декабря.
Автобус отбывает от барнаульского автовокзала в 01:00, прибытие в аэропорт Толмачево – в 05:30. Обратное отправление в 13:30, в Барнауле вы будете уже в 18:00. Время в пути – всего четыре с половиной часа, ведь это прямой рейс. Этот вариант позволяет значительно экономить время на трансфере до главной воздушной гавани Сибири.
Цена билета с багажом в одну сторону составит 900 рублей. Купить билет можно в кассах и на сайте автовокзалов, а также на сайтах e-traffic и solgri.ru.
Автотранспортная компания "СолГри" работает на рынке пассажирских услуг уже более 20 лет. В автопарке перевозчика новые комфортабельные автобусы вместимостью от 7 до 49 мест и дополнительными удобствами (телевизоры, микрофоны и даже прицеп, если потребуется). И, конечно, опытные водители, которые проходят строгий предрейсовый контроль.
"СолГри" осуществляет индивидуальный трансфер до Толмачево и по другим направлениям.
Вся информация по телефону 23-99-55.
Комментарии
Сейчас из Толмачёво до Москвы можно улететь зелёненькими всего за две тысячи рублей.И почему по пустой трассе надо телепаться аж четыре с половиной часа, когда есть альтернатива 250р на электричке и 50р до аэропорта?
А наш аэропорт когда цены понизить.
Ага сейчас я на электричке с багажом и пересадкой поеду лишь бы дешевле отдать? Наоборот очень удобно на автобусе
5 дней в неделю самолет летает
50 минут и ты в толмачево. билет с багажем 1650 багажа 1100.. нафига туда на автобусе 6 часов ехать
На самолете в толмачи 25-30 минут лету, брата летом провожал, до дому еще не доехал, а он уже в сибе)