До Толмачево и обратно. С автовокзала Барнаула открыли рейс до аэропорта Новосибирска

Автоперевозчик "СолГри" запускает автобус с автовокзала столицы Алтайского края до новосибирского аэропорта и обратно. Первый экспресс-рейс состоится во вторник, 1 декабря.

Автобус отбывает от барнаульского автовокзала в 01:00, прибытие в аэропорт Толмачево – в 05:30. Обратное отправление в 13:30, в Барнауле вы будете уже в 18:00. Время в пути – всего четыре с половиной часа, ведь это прямой рейс. Этот вариант позволяет значительно экономить время на трансфере до главной воздушной гавани Сибири.

Цена билета с багажом в одну сторону составит 900 рублей. Купить билет можно в кассах и на сайте автовокзалов, а также на сайтах e-traffic и solgri.ru.

Автотранспортная компания "СолГри" работает на рынке пассажирских услуг уже более 20 лет. В автопарке перевозчика новые комфортабельные автобусы вместимостью от 7 до 49 мест и дополнительными удобствами (телевизоры, микрофоны и даже прицеп, если потребуется). И, конечно, опытные водители, которые проходят строгий предрейсовый контроль.

"СолГри" осуществляет индивидуальный трансфер до Толмачево и по другим направлениям.

Вся информация по телефону 23-99-55.