Ромен Грожан попал в больницу после столкновения с Даниилом Квятом на этапе "Формулы 1"

Французский гонщик Ромен Грожан врезался в ограждение после контакта с болидом российского пилота Даниила Квята. Спортсмена доставили в больницу.

На первом круге на Гран-при Бахрейна машины гонщиков столкнулись, и Грожан врезался в ограждение. От удара автомобиль Ромена сразу загорелся, но пилот успел выбраться.

Спортсмена доставили в больницу с ожогами, где он записал обращение к фанатам.

"Привет всем! Прежде всего, я хочу сказать, что со мной все хорошо, спасибо вам огромное за сообщения со словами поддержки. Некоторое время я не смогу на них ответить, так что еще раз большое спасибо", – сказал он.