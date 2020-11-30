Ромен Грожан попал в больницу после столкновения с Даниилом Квятом на этапе "Формулы 1"

Французский гонщик Ромен Грожан врезался в ограждение после контакта с болидом российского пилота Даниила Квята. Спортсмена доставили в больницу.
На первом круге на Гран-при Бахрейна машины гонщиков столкнулись, и Грожан врезался в ограждение. От удара автомобиль Ромена сразу загорелся, но пилот успел выбраться.
Спортсмена доставили в больницу с ожогами, где он записал обращение к фанатам.
"Привет всем! Прежде всего, я хочу сказать, что со мной все хорошо, спасибо вам огромное за сообщения со словами поддержки. Некоторое время я не смогу на них ответить, так что еще раз большое спасибо", – сказал он.
Комментарии
Болид разорвало знатно, да и взрыв был неплохой. Грожан давний крашер. Хорошо что все хорошо обошлось.
30.11.2020 09:57
- гость -
Зависит от ожогов. Может и позднее прибраться.
Квят хоть одну гонку без столкновений проводит?
30.11.2020 10:38
- гость -
Это политика.