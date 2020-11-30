В алтайской ГИБДД рассказали подробности ДТП в игорной зоне

39-летнюю пассажирку Toyota Camry госпитализировали после опрокидывания Toyota Camry в окрестностях игорной зоны "Сибирская монета". У женщины диагностировали рваную рану лба и множественные переломы ребер.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 29 ноября около 6:00 на перекрестке дорог Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь и подъезд к "Сибирской монете".

По предварительным данным правоохранителей, 22-летний автолюбитель не справился с управлением автомобилем, в результате чего иномарка съехала в кювет и перевернулась.

По факту аварии полицейские проводят проверку. В частности, они выяснили, что у молодого человека, который находился за рулем, не было водительских прав.

Ранее amic.ru писал, что транспортное средство получило серьезные повреждения: у него оторвало крышу и отлетело как минимум одно колесо. Известно, что в машине находились жители Республики Алтай.