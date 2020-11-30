Ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз Грег Лафлин назвал Землю самой дорогой из известных планет Вселенной. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист разработал формулу для оценки стоимости планет. Ученый учитывает массу, температуру планеты, а также ее способность поддерживать жизнь. По подсчетам Лафлина, стоимость Земли составляет примерно пять квадриллионов долларов.

Всего ученый оценил 1200 планет и выяснил, например, что ближайшую соседку Земли – Луну – можно купить всего за один цент, а все планеты стоимостью менее 80 тысяч долларов совсем не пригодны для жизни.