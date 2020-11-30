В школах и детсадах Алтайского края нашли нарушения правил питания детей

Змеиногорская межрайонная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований законодательства в образовательных учреждениях муниципалитета. По итогам проверки возбудили четыре дела.
В частности выяснилось, что часть продуктов в школах и детсадах не имела маркировки, не проводилась витаминизация компота, холодильники не имели маркировок исходя из хранящихся в них продуктов, отсутствовали инструкции по применению дезинфицирующего и моющего средств. Кроме того, оказалось, что персонал не обеспечен специальной санитарной одеждой, на входе в столовые отсутствовал кожный антисептик, в меню завтрака отсутствовали фрукты, овощи, фактический рацион питания не совпадал с утвержденным меню и т.д., сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
По итогам проверки в отношении юрлиц возбудили четыре производства, по результатам рассмотрения которых организации привлекли к административной ответственности. В адрес директоров образовательных учреждений внесли пять представлений.
Комментарии
Пока из Москвы не пнули - прокуратура не пошевелилась. А сколько времени дети питались "этим" добром до выявления....
В Зудилово на верно Глобуса нет потому и шпыняют что б в Глобус загнать