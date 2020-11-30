Очередной сговор скупщиков молока выявили в Алтайском крае

УФАС по Алтайскому краю сообщило об очередном заговоре скупщиков молока. Речь идет о Барнаульском молочном комбинате, томской фирме "СМК" и предприятии "Агротрейд-Катунь".

"Начиная с января текущего года у всех трех ответчиков полностью отсутствовал разбег цен на закупаемое молоко – до 1 апреля действовала цена 21 руб. за литр. Кроме того, с 16 апреля зафиксировано одномоментное снижение цен до 20 руб. за литр, с 1 мая – до 18 руб., а с 16 мая цена установилась в размере 17 руб. за литр", – рассказали в ведомстве.

Предприятиям выдали предписание о самостоятельном формировании цен при закупке молока в Курьинском районе. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее amic.ru писал о том, что низкая рентабельность производства молока из-за закупочных цен вынуждает фермеров продавать скот либо резать его на мясо.