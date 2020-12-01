Алтайский край получил еще 300 млн рублей на развитие региона

Правительство России направило в Алтайский край еще более 300 млн рублей на реализацию программы индивидуального социально-экономического развития региона. Общая сумма в 2020 году составила около 700 млн. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Средства предназначены для комплекса мер по поддержке малого бизнеса. Помощь уже начала поступать адресатам.

"В рамках реализации мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с приобретением субъектами МСП оборудования, заключено 201 соглашение с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях перечисления субсидии на общую сумму 303,5 миллиона рублей (с учетом софинансирования из средств краевого бюджета). Финансирование будет осуществлено до 4 декабря текущего года", – уточнили в ведомстве.

Поддержку будут оказывать и через Фонд развития Алтайского края. В 2020 году его бюджет для данной цели составит 100 млн рублей, а в 2021-м – 250 млн рублей.

В Алтайский фонд микрозаймов направлено 200 млн рублей. Стоит отметить, что к настоящему моменту заявок на финансирование инвестиционных проектов поступило в региональный фонд микрозаймов даже на большую сумму – 230 млн рублей.

Создание дорожной инфраструктуры для стимулирования строительства жилья и здания школы в поселке Спутник предусматривает выделение 99,5 млн рублей.

Еще 300 млн рублей планируют направить на приобретение дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети. Эти деньги должны поступить в регион в ближайшее время.

Напомним, что план реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы включает себя ежегодное финансирование из федерального бюджета в размере млрд рублей. За пять лет суммарный объем вложений составит 5 млрд рублей.