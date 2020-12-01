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Новости

Ирина Яровая предложила проверять российских подростков на алкоголизм и наркоманию

, ИА "Амител"
По мнению парламентария, такая мера позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно
Фото: tvc.ru

Фото: tvc.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в детскую диспансеризацию проверку на алкоголизм и наркоманию. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, статистика отчетливо показывает, что алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя – одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия в стране.

Яровая отметила, что если в обязательную диспансеризацию включат соответствующие исследования и выводы специалистов, направленные на выявление признаков этих заболеваний, это даст возможность "вместе с семьей действовать более современно и своевременно".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.12.2020 08:59
ППКошмариков

При СССР такого не было, превратили страну в помойку.

1.12.2020 09:03
- гость -

Выгоните уже эту сумасшедшую, столько от нее идиотских предложений последнее время.

1.12.2020 09:05
Эдуард

ее надо саму проверить на алкоголизм и наркоманию!

1.12.2020 09:06
- гость -

Они там все такие.

1.12.2020 09:18
- гость -

Проверить Яровую на умственную полноценного. И на принудительное лечение

1.12.2020 09:21
АБОРИГЕН

Вот давайте с Яровой и начнем, а ещё психиатрическую экспертизу этому персонажу не мешало бы провести.

1.12.2020 09:25
- гость -

Только с уходом вождя будет возможно этих преступников из думы убрать, с последующим судом...

1.12.2020 09:26
- гость -

Кгхм... "статистика отчетливо показывает, что алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя — одна из причин" и тут же "вместе с семьей действовать более современно и своевременно". То есть быстрее вовлекать? Или что?
А по сути - ок, выявили. Дальше что? Будет по школе гордо ходить наркоман, чья зависимость подтверждена, так сказать, официально и с которым ничегошеньки поделать нельзя? Ровно так же как с теми, кто хамит, дерется и прочая...

1.12.2020 09:27
АБОРИГЕН

1.12.2020 08:59
ППКошмариков

Алкоголизма и наркомании в совке было с профицитом, другое дело что об этом не говорили и предпочитали не замечать.

1.12.2020 09:37
гiсть

это только интерес подогреет

1.12.2020 09:38
- гость -

С депутатов бы начали, показали бы пример, а то думается половина там откажется от такой проверки.

1.12.2020 09:39
гiсть

выявлять должны психологи, а полиция бороться с преступностью. когда выявят на медкомиссии, уже будет поздно

1.12.2020 09:40
- гость -

1.12.2020 09:21
АБОРИГЕН
Что за манера переходить на личности?
Почему на ее предложение вы так реагируете?
А давайте вас проверим? Вы тут зачастую такую ахинею несете, что явно прослеживаются следы психоактивных веществ.

1.12.2020 09:50
- гость -

Яровая хочет достоверно убедиться, что результаты её деятельности не пропали даром?

1.12.2020 09:52
- гость -

1.12.2020 09:40
- гость -
Яровая личность, однако. Так можно договориться до того, что любой яркий неадекват, является личностью.

1.12.2020 09:52
- гость -

счиасчи

1.12.2020 09:54
- гость -

Как правило такие предложения возникают в связи с тем, что подконтрольные таким людям фирмы становятся адресом получения федеральных денег, выделенных на такие проверки. Просто бизнес, ни чего личного. Поинтересуйтесь, кто выиграл от так называемого "закона Яровой"

1.12.2020 10:01
- гость -

за громкими словами зияла пустота

1.12.2020 10:04
- гость -

А по сути - ок, выявили. Дальше что?

а дальше изъятие ребенка в 24 часа по решению закрытого суда...

1.12.2020 10:16
- гость -

1.12.2020 10:04
- гость -
О да... То-то у нас детей алкашей и наркоманов прямо пачками из семей "изымают". Даже тогда, когда там жрать, простите, нечего и одежды нет. Да и с самой деточкой до определенного возраста даже за травмы, нанесенные другим детям, сделать ничего нельзя. Так что фантазируйте дальше.

1.12.2020 10:18
АБОРИГЕН

1.12.2020 09:40
- гость -
Ну так а кто инициатор бреда, психоактивный ты наш? Именно эта персоналия и должна нести ответственность за свою работу

1.12.2020 10:25
МИРНЫЙ

Может и надо, летом во дворах молодняка очень много часто ведут себя не очень адекватно. Пиво им продают, сигареты продают, разную гадость где то находят. Если будут боятся что в институт не возьмут или на гос службу (к примеру) после таких проверок может и поможет.

1.12.2020 10:30
- гость -

1.12.2020 10:25
МИРНЫЙ
И где вы в этом прожекте увидели "не возьмут"? И да, описываемый вами "молодняк" очень вряд ли стремится в институт или на гос. службу.

1.12.2020 10:46
- гость -

1.12.2020 09:25
- гость -
Только с уходом

Наивный чукотский вьюноша

1.12.2020 10:48
гость

Ирина Яровая предложила проверять российских подростков на алкоголизм и наркоманию

Нутак справка от нарколога 300 руб, на алк и нарко - 1250 руб. Минимум в семье 3 человека Уже 4500 с кажой семьи. Еслм взять Барнаул семей 500 000 ,то выходит тлько с одного города - 375 000 000. Во!!!

1.12.2020 10:50
Она

Давайте записывать все разговоры, давайте следить за подростками...
Да что такое с этими парламентариями???
Детей надо занять интересным созиданием, чтобы они мечтали чтото построить, а не в подворотнях курили и кололись . Желание все контролировать вышедшее из разумных пределов опасно.

1.12.2020 10:50
гость

Ниже новсть.

Правительство России направило в Алтайский край еще более 300 млн рублей на реализацию программы индивидуального социально-экономического развития региона. Общая сумма в 2020 году составила около 700 млн. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

1.12.2020 11:03
- гость -

1.12.2020 10:48
гость
справка от нарколога 300 руб
За 300 никто ничего не проверяет. Дают бумажку, не глядя никуда, даже на тебя - судя по недавнему опыту замены прав)))

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