Ирина Яровая предложила проверять российских подростков на алкоголизм и наркоманию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в детскую диспансеризацию проверку на алкоголизм и наркоманию. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, статистика отчетливо показывает, что алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя – одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия в стране.

Яровая отметила, что если в обязательную диспансеризацию включат соответствующие исследования и выводы специалистов, направленные на выявление признаков этих заболеваний, это даст возможность "вместе с семьей действовать более современно и своевременно".