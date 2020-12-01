Ирина Яровая предложила проверять российских подростков на алкоголизм и наркоманию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в детскую диспансеризацию проверку на алкоголизм и наркоманию. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, статистика отчетливо показывает, что алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя – одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия в стране.
Яровая отметила, что если в обязательную диспансеризацию включат соответствующие исследования и выводы специалистов, направленные на выявление признаков этих заболеваний, это даст возможность "вместе с семьей действовать более современно и своевременно".
Комментарии
При СССР такого не было, превратили страну в помойку.
Выгоните уже эту сумасшедшую, столько от нее идиотских предложений последнее время.
ее надо саму проверить на алкоголизм и наркоманию!
Они там все такие.
Проверить Яровую на умственную полноценного. И на принудительное лечение
Вот давайте с Яровой и начнем, а ещё психиатрическую экспертизу этому персонажу не мешало бы провести.
Только с уходом вождя будет возможно этих преступников из думы убрать, с последующим судом...
Кгхм... "статистика отчетливо показывает, что алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя — одна из причин" и тут же "вместе с семьей действовать более современно и своевременно". То есть быстрее вовлекать? Или что?
А по сути - ок, выявили. Дальше что? Будет по школе гордо ходить наркоман, чья зависимость подтверждена, так сказать, официально и с которым ничегошеньки поделать нельзя? Ровно так же как с теми, кто хамит, дерется и прочая...
1.12.2020 08:59
ППКошмариков
Алкоголизма и наркомании в совке было с профицитом, другое дело что об этом не говорили и предпочитали не замечать.
это только интерес подогреет
С депутатов бы начали, показали бы пример, а то думается половина там откажется от такой проверки.
выявлять должны психологи, а полиция бороться с преступностью. когда выявят на медкомиссии, уже будет поздно
1.12.2020 09:21
АБОРИГЕН
Что за манера переходить на личности?
Почему на ее предложение вы так реагируете?
А давайте вас проверим? Вы тут зачастую такую ахинею несете, что явно прослеживаются следы психоактивных веществ.
Яровая хочет достоверно убедиться, что результаты её деятельности не пропали даром?
1.12.2020 09:40
- гость -
Яровая личность, однако. Так можно договориться до того, что любой яркий неадекват, является личностью.
счиасчи
Как правило такие предложения возникают в связи с тем, что подконтрольные таким людям фирмы становятся адресом получения федеральных денег, выделенных на такие проверки. Просто бизнес, ни чего личного. Поинтересуйтесь, кто выиграл от так называемого "закона Яровой"
за громкими словами зияла пустота
А по сути - ок, выявили. Дальше что?
а дальше изъятие ребенка в 24 часа по решению закрытого суда...
1.12.2020 10:04
- гость -
О да... То-то у нас детей алкашей и наркоманов прямо пачками из семей "изымают". Даже тогда, когда там жрать, простите, нечего и одежды нет. Да и с самой деточкой до определенного возраста даже за травмы, нанесенные другим детям, сделать ничего нельзя. Так что фантазируйте дальше.
1.12.2020 09:40
- гость -
Ну так а кто инициатор бреда, психоактивный ты наш? Именно эта персоналия и должна нести ответственность за свою работу
Может и надо, летом во дворах молодняка очень много часто ведут себя не очень адекватно. Пиво им продают, сигареты продают, разную гадость где то находят. Если будут боятся что в институт не возьмут или на гос службу (к примеру) после таких проверок может и поможет.
1.12.2020 10:25
МИРНЫЙ
И где вы в этом прожекте увидели "не возьмут"? И да, описываемый вами "молодняк" очень вряд ли стремится в институт или на гос. службу.
1.12.2020 09:25
- гость -
Только с уходом
Наивный чукотский вьюноша
Ирина Яровая предложила проверять российских подростков на алкоголизм и наркоманию
Нутак справка от нарколога 300 руб, на алк и нарко - 1250 руб. Минимум в семье 3 человека Уже 4500 с кажой семьи. Еслм взять Барнаул семей 500 000 ,то выходит тлько с одного города - 375 000 000. Во!!!
Давайте записывать все разговоры, давайте следить за подростками...
Да что такое с этими парламентариями???
Детей надо занять интересным созиданием, чтобы они мечтали чтото построить, а не в подворотнях курили и кололись . Желание все контролировать вышедшее из разумных пределов опасно.
Ниже новсть.
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1.12.2020 10:48
гость
справка от нарколога 300 руб
За 300 никто ничего не проверяет. Дают бумажку, не глядя никуда, даже на тебя - судя по недавнему опыту замены прав)))