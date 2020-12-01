Барнаульцы недовольны соседством новой поликлиники и пивного бара

Житель города в сообществе Barnaul 22 рассказал о новой поликлинике, которую строят на Балтийской. Самой идеей мужчина доволен, но вот соседи медицинского учреждения ему не понравились.

Барнаулец возмущен тем, что на цокольном этаже расположилась пиццерия, пекарня и пивной бар.

"Минуточку! А я что-то упустил. Разве выходил закон, в котором говорится, что в зданиях медицинских значений могут открываться алкомаркеты?! Пошел я в поликлинику, сходил к врачу, получил неутешительный диагноз, спустился и напился с горя. Так теперь у нас?!" – написал возмущенный горожанин.

Мужчина поинтересовался, знают ли власти о таком соседстве.