Вторник, 1 Декабрь, 11:47

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,2
€ 91,2
-8°


2295654 +0
Обь
53см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Барнаульцы недовольны соседством новой поликлиники и пивного бара

, ИА "Амител"
Арендаторы цокольного этажа не понравились горожанам
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Житель города в сообществе Barnaul 22 рассказал о новой поликлинике, которую строят на Балтийской. Самой идеей мужчина доволен, но вот соседи медицинского учреждения ему не понравились. 

Барнаулец возмущен тем, что на цокольном этаже расположилась пиццерия, пекарня и пивной бар. 

"Минуточку! А я что-то упустил. Разве выходил закон, в котором говорится, что в зданиях медицинских значений могут открываться алкомаркеты?! Пошел я в поликлинику, сходил к врачу, получил неутешительный диагноз, спустился и напился с горя. Так теперь у нас?!" – написал возмущенный горожанин. 

Мужчина поинтересовался, знают ли власти о таком соседстве.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.12.2020 10:08
гостьЯ

Таким соседством не довольно 99,9% людей... Но у нас все делается не для людей, пора к этому привыкнуть.

1.12.2020 10:12
- гость -

А кто сказал что там будет поликлиника?
"Обещать не значит жениться!" Администрация.)

1.12.2020 10:19
АБОРИГЕН

Да, лучше продавать марихуану в медицинских целях по рецепту.

1.12.2020 10:20
- гость -

а что вперёд открылось - кабак или поликлиника? Если кабак открыли задолго до решения рядом сделать лечебницу, почему владелец пивнухи должен съехать?

1.12.2020 10:23
- гость -

истеричка бабообразная этот барнаулец.

1.12.2020 10:26
- гость -

Пивнушка и детское образовательное учреждение в одном доме? Легко: Барнаул, Островского, 52.

1.12.2020 10:30
- гость -

Истеричный барнаулец это факт. Можно было бы еще найти место для банка, с банкоматами. И сдать в аренду выше этаж для проституток. Что бы клиентам было удобно внизу оплатить услугу подняться наверх и получить там услугу. Для молодежи алкоголь прикупить, для пожилых если сердце от нагрузок зашалило мед помощь принять. Че не так то?! Абориген, давай двигай такую цепочку развития услуг! нечего тебе за "ершиком туалетным" идеи подхватывать, давай сам уже думай, оторвись от юбки уже!

1.12.2020 10:30
- гость -

Это здание строилось изначально как поликлиника. Как там вообще торговые площади появились, недоумеваю....

1.12.2020 10:30
гость

клиника частная, не государственная, опять же только здание пока, что там будет, на что лицензия выдаваться будет неизвестно, поэтому бла бла бла на этом уровне
государственная поликлиника строится на пересечении лазурной и северовласихинского проезда

1.12.2020 10:33
гость

1.12.2020 10:26
- гость -
по дубль гису пинушка в этом доме есть, грильница есть, а вот детского образовательного учреждения нет
поэтому насколько это действительно образовательное и детское неизвестно, лицензии наверное у них и нет в помине

1.12.2020 10:54
Виктор

Почему новость во множественном числе "барнаульцы недовольны", если возмутился один человек?

1.12.2020 11:34
- гость -

До бог бы с ними с пивнушками, кабы их клиенты не орали под окнами и в основном нецензурно, ни присаживались на лавочках близлежащих детских площадок и около подъездов для употребления их продукции.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
11:43
Россиянам объяснили процесс выплаты двух пенсий в декабре 0
11:31
Бывшему ректору алтайского медуниверситета не разрешили вернуться в вуз 0
11:20
Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Горном Алтае за сутки 0
11:06
Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края самим возить врачей к больным COVID-19 13
10:55
Новый спорткомплекс для Финансового университета построят в Барнауле 1
10:43
Житель Алтайского края украл 80 тысяч рублей в кузбасском реабилитационном центре 0
10:30
В Барнауле иномарка залетела на трамвайные пути и протаранила столб 8
10:17
Лжесотрудник банка выманил у алтайской воспитательницы 190 тысяч рублей 0
10:05
Барнаульцы недовольны соседством новой поликлиники и пивного бара 12
09:57
Россиян начали уведомлять об их праве на меры соцподдержки 1
09:44
В Алтайском крае предложили сделать 31 декабря выходным днем 23
09:29
В Алтайском крае ревнивый сельчанин зарезал знакомого и сбросил его в подпол 1
09:15
Врач рассказала, как определить диабет по внешности 1
09:01
"Тойота Центр Барнаул" проведет тест-драйв новых внедорожников Toyota 0
08:51
Ирина Яровая предложила проверять российских подростков на алкоголизм и наркоманию 28
08:43
Доктор Мясников раскрыл самые опасные симптомы COVID-19 3
08:29
"Вкусные" квартиры – на десерт. Как застройщики Барнаула искусственно создают ажиотаж 31
08:18
Ученые предрекли необратимую климатическую катастрофу 5
08:07
Алтайского депутата оштрафовали за нарушение режима самоизоляции 2
07:49
Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл снялись голыми для журнала Love 6
07:34
Алтайский край получил еще 300 млн рублей на развитие региона 2
07:16
Ученый назвал три вещества для поддержания иммунитета 1
07:01
"Мы-то не сдохнем – люди страдают". Как общепит собирается пережить запрет корпоративов 37
06:47
Бесплатные лекарства от коронавируса начали выдавать на Алтае. Как их получить? 12
06:32
Как встретить первый день зимы, чтобы привлечь богатство 0
06:16
Барнаульский рецидивист необычным способом украл пальто из магазина в Новосибирске 0
06:02
Смог и туман. О погоде в Алтайском крае 1 декабря 0
23:47
Такой день. Режим "черного неба" в Барнауле и нарушения в школьном питании 0
23:15
В Алтайском крае у неплательщика алиментов забрали автомобиль 12
22:45
Темпы распространения COVID-19 в Алтайском крае снизились 0
22:10
Почти 100 тысяч детей от трех до семи лет получают выплаты в Алтайском крае 0
21:40
Около 40% россиян перестали пользоваться наличными в период пандемии 1
21:06
Жительнице Барнаула грозит колония за взятые из банкомата деньги 1
20:40
Алтайский край занял 67 место в России по росту банковских вкладов 0
20:05
Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров" 3
19:38
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 246 0
19:03
В АлтГПУ пройдет международная научная конференция, посвященная этнографии Алтая 1
18:49
Берегите себя и детей. Власти Барнаула призывают не выходить на лед 0
18:41
Алтайский адвокат включил в аферу ничего не подозревающих полицейских 0
18:08
Где в Барнауле и за сколько можно покататься на коньках и лыжах? 4
17:52
Власти Бийска заключили контракт на отлов 20 бродячих собак 1
17:40
Спецслужбы задержали двух участников нападения на военнослужащих в 1999 году 0
17:28
И школьникам, и студентам. Рассказываем, почему Россия – это страна возможностей
Какие проекты помогают обрести свое место в жизни
17:15
По ресторанам. В Барнауле проверили, как развлекательные заведения соблюдают ограничения 4
17:03
Бегущий по лезвию кино: великому режиссеру Ридли Скотту исполнилось 83 года 0
16:53
Работникам автотранспортного предприятия на Алтае задолжали почти 3 млн рублей 2
16:43
Смотреть в маске на елку. Спикер АКЗС объяснил новые ковидные ограничения в Алтайском крае 21
16:29
Правительство продлило мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года 2
16:16
Шесть человек спасли во время пожара в барнаульской многоэтажке 1
16:02
СМИ: глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко ушел на больничный 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.