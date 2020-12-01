Барнаульцы недовольны соседством новой поликлиники и пивного бара

Житель города в сообществе Barnaul 22 рассказал о новой поликлинике, которую строят на Балтийской. Самой идеей мужчина доволен, но вот соседи медицинского учреждения ему не понравились.
Барнаулец возмущен тем, что на цокольном этаже расположилась пиццерия, пекарня и пивной бар.
"Минуточку! А я что-то упустил. Разве выходил закон, в котором говорится, что в зданиях медицинских значений могут открываться алкомаркеты?! Пошел я в поликлинику, сходил к врачу, получил неутешительный диагноз, спустился и напился с горя. Так теперь у нас?!" – написал возмущенный горожанин.
Мужчина поинтересовался, знают ли власти о таком соседстве.
Комментарии
Таким соседством не довольно 99,9% людей... Но у нас все делается не для людей, пора к этому привыкнуть.
А кто сказал что там будет поликлиника?
"Обещать не значит жениться!" Администрация.)
Да, лучше продавать марихуану в медицинских целях по рецепту.
а что вперёд открылось - кабак или поликлиника? Если кабак открыли задолго до решения рядом сделать лечебницу, почему владелец пивнухи должен съехать?
истеричка бабообразная этот барнаулец.
Пивнушка и детское образовательное учреждение в одном доме? Легко: Барнаул, Островского, 52.
Истеричный барнаулец это факт. Можно было бы еще найти место для банка, с банкоматами. И сдать в аренду выше этаж для проституток. Что бы клиентам было удобно внизу оплатить услугу подняться наверх и получить там услугу. Для молодежи алкоголь прикупить, для пожилых если сердце от нагрузок зашалило мед помощь принять. Че не так то?! Абориген, давай двигай такую цепочку развития услуг! нечего тебе за "ершиком туалетным" идеи подхватывать, давай сам уже думай, оторвись от юбки уже!
Это здание строилось изначально как поликлиника. Как там вообще торговые площади появились, недоумеваю....
клиника частная, не государственная, опять же только здание пока, что там будет, на что лицензия выдаваться будет неизвестно, поэтому бла бла бла на этом уровне
государственная поликлиника строится на пересечении лазурной и северовласихинского проезда
1.12.2020 10:26
- гость -
по дубль гису пинушка в этом доме есть, грильница есть, а вот детского образовательного учреждения нет
поэтому насколько это действительно образовательное и детское неизвестно, лицензии наверное у них и нет в помине
Почему новость во множественном числе "барнаульцы недовольны", если возмутился один человек?
До бог бы с ними с пивнушками, кабы их клиенты не орали под окнами и в основном нецензурно, ни присаживались на лавочках близлежащих детских площадок и около подъездов для употребления их продукции.