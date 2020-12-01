Лжесотрудник банка выманил у алтайской воспитательницы 190 тысяч рублей

41-летняя воспитательница из поселка Заря Бийского района стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина доложил сельчанке, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Чтобы аннулировать операцию, необходимо снять деньги со счета и через банкомат перевести их на зеркальный счет.

Так женщина и поступила, тем самым пополнив карманы аферистов на 190 тысяч рублей. О случившемся она сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее amic.ru сообщал, что жительнице Барнаула грозит колония за взятые из банкомата деньги.