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Лжесотрудник банка выманил у алтайской воспитательницы 190 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Мужчина представился работником службы безопасности финансового учреждения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

41-летняя воспитательница из поселка Заря Бийского района стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина доложил сельчанке, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Чтобы аннулировать операцию, необходимо снять деньги со счета и через банкомат перевести их на зеркальный счет.

Так женщина и поступила, тем самым пополнив карманы аферистов на 190 тысяч рублей. О случившемся она сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее amic.ru сообщал, что жительнице Барнаула грозит колония за взятые из банкомата деньги.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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