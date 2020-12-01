"И на деревьях иней серебрился". Нежный фоторепортаж с улиц Барнаула в первый день зимы

Зима пришла в Барнаул не с пустыми руками. В первый день декабря она укутала город легким морозцем, принарядила в легкое, серебристое одеяние. Даже опаздывающие на работу горожане утром замедляли шаг, любуясь нежной игрой утреннего солнца и серебристых красок. Природа – художник, от гениальности которого перехватывает дыхание, уверен наш фотограф Вячеслав Мельников. Смотрите его утренний фоторепортаж с улиц Барнаула и настраивайтесь на хорошее.