"И на деревьях иней серебрился". Нежный фоторепортаж с улиц Барнаула в первый день зимы

Зима пришла в Барнаул не с пустыми руками. В первый день декабря она укутала город легким морозцем, принарядила в легкое, серебристое одеяние. Даже опаздывающие на работу горожане утром замедляли шаг, любуясь нежной игрой утреннего солнца и серебристых красок. Природа – художник, от гениальности которого перехватывает дыхание, уверен наш фотограф Вячеслав Мельников. Смотрите его утренний фоторепортаж с улиц Барнаула и настраивайтесь на хорошее.
Комментарии
Настраивайтесь на хорошее...А строчки-то из очень жалостливой песни...
Не иней, а ихней
Снегиря даже поймали на фото.
Мой дед говорил о инее на деревьях - куржак. На 6 фотографии, на сосновых веточках, самый настоящий куржак...
Кто у нас весь снег забрал?
Красивые бодрящие фото.Белый свежий иней и розовое солнце.
сегодня не первый день зимы