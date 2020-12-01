Жители Алтайского края спасли лебедя-кликуна

Молодого лебедя-кликуна нашли на озере Большое Сидорово в Бобровском заказнике. Одинокая птица не могла взлететь.

Лебедя заметили мужчины, которые пришли на рыбалку. Они осмотрели кликуна, поняли, что внешних повреждений нет, но птица оказалась истощена.

Рыбаки связались с инспектором заказника Сергеем Куковякиным, и он отвез лебедя в ветеринарную клинику "Ноев ковчег", пишет пресс-служба КГБУ "Алтайприрода".

"Сейчас лебедь еще слаб, хотя его состояние за последние дни улучшилось. Кликуна перевезли в центр передержки, ставят препараты для восстановления и профилактики. Пока неясно, сколько времени займет восстановление. Как только мы убедимся, что жизни птицы ничего не угрожает, ее выпустят в Лебединый заказник", – рассказал руководитель центра "Ноев ковчег" Артем Кучер.