Учет в аршинах. Как изменились правила поверки счетчиков ЖКХ

"Росводоканал Барнаул" напоминает жителям города о новых правилах поверки бытовых приборов учета. Так, с 24 сентября 2020 года информацию о поверке прибора нужно вносить в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин").

"Теперь единственным юридически значимым подтверждением поверки стала электронная регистрация в реестре ФГИС "Аршин". Бумажные свидетельства будут выдавать по желанию клиентов, и они будут носить лишь информационный характер. Без передачи сведений в ФГИС "Аршин" результаты работ будут недействительны", – рассказала коммерческий директор "Росводоканала Барнаул" Татьяна Колганова.

Информация о поверке вносится в реестр в течение суток. Владелец счетчика может самостоятельно проверить эти данные в разделе системы "Сведения о результатах поверки средств измерений" по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.

Важно, что сервис исключает возможное вмешательство недобросовестных организаций. Вносить информацию на сайт ФГИС "Аршин" могут только аккредитованные компании. Проверить наличие такого документа у предприятия можно на сайте Росаккредитации.

Действующие сейчас бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки прибора, а следующие результаты будут оформлять по-новому, в электронном виде. При этом подрядчик водоканала наряду с электронной регистрацией информации продолжит выдавать бумажные свидетельства. Таким образом, у заказчика останется напоминание о дате следующей поверки в привычной бумажной форме.

"Услугу по поверке приборов учета можно заказать и в барнаульском водоканале, для этого нужно оставить заявку, позвонив в кол-центр по телефону 28-22-00, в мобильном приложении "РВК. Услуги", на сайте компании, а также через онлайн-платформу ASKeDo. В течение 1-3 дней поверку проведет аккредитованный подрядчик нашей организации. Занимает она не более 30 минут, снимать счетчик при этом не нужно", – отметила Татьяна Колганова.

Напомним, что из-за пандемии законодательство разрешает жителям частных и многоквартирных домов отложить процедуру поверки приборов учета до 1 января 2021 года. Но потребители должны помнить, что не прошедший поверку счетчик может искажать показания, что приведет к некорректным начислениям за ресурсы.

ООО "Барнаульский водоканал"

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