Хакеры атаковали правительство Алтайского края

Омские хакеры в 2020 году совершили атаки на сайты российских ведомств. Действия преступников отследили и пресекли сотрудники ФСБ.

"В этом году наши сотрудники совместно с коллегами из региональных центров мониторинга компьютерных инцидентов ФСБ России выявили 15 случаев установки вредоносных программ на ресурсах оборонно-промышленного комплекса", – цитирует пресс-службу ФСБ "Вечерний Омск".

Также хакеры совершали атаки на информационные объекты государственной власти. В частности, были пресечены атаки на сайты ФНС России, правительства Алтайского края, а также Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.