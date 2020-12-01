Главой Каменского района 1 декабря был выбран зампредседателя местного собрания депутатов Иван Панченко. Решение принято на внеочередной сессии большинством голосов. Об этом amic.ru рассказал политтехнолог Константин Лукин.

До голосования допустили 12 кандидатов, затем один из них взял самоотвод. В итоге Иван Панченко получил 12 голосов, замглавы администрации Каменского района Евгения Гордиенко и депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин – по два. Всего на сессии присутствовало 17 депутатов.

Каменский район почти два месяца жил без главы администрации. Из-за конфликта между депутатами и муниципалитетом пострадали простые жители. Сейчас в Камне-на-Оби невозможно получить новое жилье вместо аварийного, а также земельные участки под застройку. Под вопросом и принятие бюджета на 2021 год, а это грозит тем, что финансирование ключевых программ сократится в разы. Деньги могут пойти только на выплату зарплат бюджетникам.

Место главы Каменского района "пустует" с августа 2018 года, когда занимавший эту должность Федор Найден был отстранен из-за уголовного дела о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. После этого депутаты утвердили в роли и.о. замглавы района Евгению Гордиенко, но отношения с народными избранниками у нее не сложились.

В октябре 2020 года полномочия Гордиенко продлевать не стали. Как оказалось, район не может жить без руководства. Только глава муниципалитета вправе распоряжаться финансами, в том числе выделяемыми по целевым программам.