Высказывания Навального проверяют на экстремизм

Московские следователи проводят проверку по факту высказываний Алексея Навального в эфире радио "Эхо Москвы". Считается, что он говорил о свержении конституционного строя в России.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, следствие полагает, что утром 27 апреля в прямом эфире программы "Разворот" Навальный призвал к насильственному свержению конституционного строя в Российской Федерации.

"В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", – рассказал собеседник агентства, близкий к ситуации.