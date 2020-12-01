Высказывания Навального проверяют на экстремизм

Московские следователи проводят проверку по факту высказываний Алексея Навального в эфире радио "Эхо Москвы". Считается, что он говорил о свержении конституционного строя в России.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, следствие полагает, что утром 27 апреля в прямом эфире программы "Разворот" Навальный призвал к насильственному свержению конституционного строя в Российской Федерации.
"В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", – рассказал собеседник агентства, близкий к ситуации.
Комментарии
Готовятся к тому, чтобы не допустить возвращения Навального в Россию? А по факту конституционный строй в Российской Федерации был нарушен в 2008 году, при пересменке и последующем правлении несменяемого... Почему там экстремизм не ищут?!
Навальный высказался не 27 ноября а 27 апреля - редакция, разницу ощущаете?!