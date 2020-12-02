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Барнаульскую экс-участницу "Дома-2" развели на интимные видео и стали шантажировать

, ИА "Амител"
Ксения Волкова мечтала сняться в клипе
Фото из соцсетей Ксении

Фото из соцсетей Ксении

Экс-участницу проекта "Дом-2" и блогера, уроженку Барнаула Ксению Волкову развели на интимные видео. Девушка хотела попасть в клип исполнителя Тимы Белорусских, но попала на деньги. 

По словам Волковой, те, кто представился организаторами съемок, сказали, что клип будет горячим и материалы для кастинга нужны откровенные. Ксения все отправила, а после с нее стали требовать 25 тысяч рублей (хотя она и бесплатно готова была показать все в клипе). 

"Они начали шантажировать меня, потребовали 25 тысяч рублей. В качестве доказательства серьезности намерений создали группу "ВКонтакте" под названием "Шлюхи" и залили отрывок моего ролика. На нем я в топике и шортах, потом снимаю топ, прикрываюсь руками. Потом убрала руки. Но я заклеиваю соски обычно, если проходят такие кастинги", – цитирует девушку "КП".

По словам Ксении, она обратилась в полицию, но дело с места пока не сдвинулось.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.12.2020 07:51
- гость -

Отличные новости с утра! Спасибо, помогают жить!

2.12.2020 07:54
- гость -

шалава

2.12.2020 07:59
Гость

Шлюха

2.12.2020 08:03
1

Тупо мозги при раздаче не достались, таки о чем тогда речь.

2.12.2020 08:03
- гость -

шаболда

2.12.2020 08:11
- гость -

"хотела попасть в клип... будет горячим и материалы ... нужны откровенные"


Так и получила, что хотела?!

2.12.2020 08:18
Юрчкевичкус

В дальнейшем как-то будет отслеживаться развитие ситуации по данной проблеме?
А то мы тут все беспокоимся за Ксению

2.12.2020 08:34
- гость -

Правильное название группы

2.12.2020 08:35
- гость -

ну че, салфетки приготовили, или друг другу поможете?

2.12.2020 08:36
- гость -

... последователи навального

2.12.2020 08:45
- гость -

Мусарам ещё за шалавок не хватало разбираться

2.12.2020 08:50
Гость

Обязательно держите нас в курсе новостей очень, очень переживаем

2.12.2020 08:56
- гость -

ну если она роту мусаров может ротом удовлетворит - грех не разобраться

2.12.2020 09:02
- гость -

без видео незачот

2.12.2020 09:22
- гость -

Я заклеиваю соски обычно, остальные достоинства на показ))) Не хватает объявления на шее "Продаюсь, дорого, возможны скидки"

2.12.2020 09:28
АБОРИГЕН

Вот сразу видно по комментариям что Алтай это аграрный регион. Так и прёт этот патернализм, этатизм, квазирелигиозное лицемерие и прочие скрепы и "традиционные" ценности. То что вами лживое ничтожество управляет и обворовывает вас с корешами, это для вас норм, а то что кто-то в беду попал, так его добить надо, обязательно оттапататься надо. Живёте то вы все в городе, а вот в мозгах всё ещё деревня не выветрилась.

2.12.2020 09:38
Итальянец

2.12.2020 09:28
АБОРИГЕН

Мало того, если лживому ничтожеству не хватает голосов до красивых среднеазиатских цифр, они руками учителок (своих жён и дочерей) досовывают сколько надо в урны. Особенно это по районам края видно.

2.12.2020 09:39
- гость -

2.12.2020 09:28
АБОРИГЕН
это для вас норм, а то что кто-то в беду попал, так его добить надо, обязательно оттапататься надо. Живёте то вы все в городе, а вот в мозгах всё ещё деревня не выветрилась.

Не учите нас жить, лучше помогите девушке, попавшей в беду, деньгами. Можете жениться на ней или взять в любовницы.

2.12.2020 09:40
- гость -

Весь "Дом-2" надо в ту группу в ВК.

Аборигеша, не переживай, мадам лишнюю рекламу получает нахаляву.
Впрочем, и это пустое. На сколько ноль ни умножай.... одно участие в доме-2 чего стоит, добровольно погружаться в этот чан с дepьмом...

2.12.2020 09:42
- гость -

Построила свою любовь, не?

2.12.2020 09:45
- гость -

2.12.2020 09:38
Итальянец

Мало того, если лживому ничтожеству не хватает голосов до красивых среднеазиатских цифр, они руками учителок (своих жён и дочерей) досовывают сколько надо в урны. Особенно это по районам края видно.

А сколько у вас в судах выигранных дел, сколько жалоб написали в прокуратуру на "неправильные" выборы. Выборы давно прошли, а у вас всё зуд по телу. Отдохните до 2021 года.

2.12.2020 09:48
- гость -

2.12.2020 09:38
Итальянец
досовывают сколько надо в урны.

Сам лично видел или просто очередное балаболище?

2.12.2020 09:50
- гость -

2.12.2020 09:28
АБОРИГЕН


Геша, судя по твоей реакции, ты тоже попадал в аналогичную ситуацию. Или ты дзюбил перед включенной вебкамерой?

2.12.2020 09:52
Итальянец

2.12.2020 09:38
Итальянец
досовывают сколько надо в урны.

Сам лично видел или просто очередное балаболище?

Три факта знаю, на выборах различного уровня.

2.12.2020 09:54
- гость -


2.12.2020 09:52
Итальянец


Заявления в полицию или прокуратуру (или куда там надо) писал?

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