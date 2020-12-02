Барнаульскую экс-участницу "Дома-2" развели на интимные видео и стали шантажировать

Экс-участницу проекта "Дом-2" и блогера, уроженку Барнаула Ксению Волкову развели на интимные видео. Девушка хотела попасть в клип исполнителя Тимы Белорусских, но попала на деньги.
По словам Волковой, те, кто представился организаторами съемок, сказали, что клип будет горячим и материалы для кастинга нужны откровенные. Ксения все отправила, а после с нее стали требовать 25 тысяч рублей (хотя она и бесплатно готова была показать все в клипе).
"Они начали шантажировать меня, потребовали 25 тысяч рублей. В качестве доказательства серьезности намерений создали группу "ВКонтакте" под названием "Шлюхи" и залили отрывок моего ролика. На нем я в топике и шортах, потом снимаю топ, прикрываюсь руками. Потом убрала руки. Но я заклеиваю соски обычно, если проходят такие кастинги", – цитирует девушку "КП".
По словам Ксении, она обратилась в полицию, но дело с места пока не сдвинулось.
Комментарии
Отличные новости с утра! Спасибо, помогают жить!
шалава
Шлюха
Тупо мозги при раздаче не достались, таки о чем тогда речь.
шаболда
"хотела попасть в клип... будет горячим и материалы ... нужны откровенные"
Так и получила, что хотела?!
В дальнейшем как-то будет отслеживаться развитие ситуации по данной проблеме?
А то мы тут все беспокоимся за Ксению
Правильное название группы
ну че, салфетки приготовили, или друг другу поможете?
... последователи навального
Мусарам ещё за шалавок не хватало разбираться
Обязательно держите нас в курсе новостей очень, очень переживаем
ну если она роту мусаров может ротом удовлетворит - грех не разобраться
без видео незачот
Я заклеиваю соски обычно, остальные достоинства на показ))) Не хватает объявления на шее "Продаюсь, дорого, возможны скидки"
Вот сразу видно по комментариям что Алтай это аграрный регион. Так и прёт этот патернализм, этатизм, квазирелигиозное лицемерие и прочие скрепы и "традиционные" ценности. То что вами лживое ничтожество управляет и обворовывает вас с корешами, это для вас норм, а то что кто-то в беду попал, так его добить надо, обязательно оттапататься надо. Живёте то вы все в городе, а вот в мозгах всё ещё деревня не выветрилась.
2.12.2020 09:28
АБОРИГЕН
Мало того, если лживому ничтожеству не хватает голосов до красивых среднеазиатских цифр, они руками учителок (своих жён и дочерей) досовывают сколько надо в урны. Особенно это по районам края видно.
2.12.2020 09:28
АБОРИГЕН
это для вас норм, а то что кто-то в беду попал, так его добить надо, обязательно оттапататься надо. Живёте то вы все в городе, а вот в мозгах всё ещё деревня не выветрилась.
Не учите нас жить, лучше помогите девушке, попавшей в беду, деньгами. Можете жениться на ней или взять в любовницы.
Весь "Дом-2" надо в ту группу в ВК.
Аборигеша, не переживай, мадам лишнюю рекламу получает нахаляву.
Впрочем, и это пустое. На сколько ноль ни умножай.... одно участие в доме-2 чего стоит, добровольно погружаться в этот чан с дepьмом...
Построила свою любовь, не?
2.12.2020 09:38
Итальянец
Мало того, если лживому ничтожеству не хватает голосов до красивых среднеазиатских цифр, они руками учителок (своих жён и дочерей) досовывают сколько надо в урны. Особенно это по районам края видно.
А сколько у вас в судах выигранных дел, сколько жалоб написали в прокуратуру на "неправильные" выборы. Выборы давно прошли, а у вас всё зуд по телу. Отдохните до 2021 года.
2.12.2020 09:38
Итальянец
досовывают сколько надо в урны.
Сам лично видел или просто очередное балаболище?
2.12.2020 09:28
АБОРИГЕН
Геша, судя по твоей реакции, ты тоже попадал в аналогичную ситуацию. Или ты дзюбил перед включенной вебкамерой?
2.12.2020 09:38
Итальянец
досовывают сколько надо в урны.
Сам лично видел или просто очередное балаболище?
Три факта знаю, на выборах различного уровня.
2.12.2020 09:52
Итальянец
Заявления в полицию или прокуратуру (или куда там надо) писал?