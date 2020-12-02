Барнаульскую экс-участницу "Дома-2" развели на интимные видео и стали шантажировать

Экс-участницу проекта "Дом-2" и блогера, уроженку Барнаула Ксению Волкову развели на интимные видео. Девушка хотела попасть в клип исполнителя Тимы Белорусских, но попала на деньги.

По словам Волковой, те, кто представился организаторами съемок, сказали, что клип будет горячим и материалы для кастинга нужны откровенные. Ксения все отправила, а после с нее стали требовать 25 тысяч рублей (хотя она и бесплатно готова была показать все в клипе).

"Они начали шантажировать меня, потребовали 25 тысяч рублей. В качестве доказательства серьезности намерений создали группу "ВКонтакте" под названием "Шлюхи" и залили отрывок моего ролика. На нем я в топике и шортах, потом снимаю топ, прикрываюсь руками. Потом убрала руки. Но я заклеиваю соски обычно, если проходят такие кастинги", – цитирует девушку "КП".

По словам Ксении, она обратилась в полицию, но дело с места пока не сдвинулось.