В России поймали самого разыскиваемого маньяка

Самого разыскиваемого преступника в России, также известного как Поволжский маньяк, поймали в Казани в ночь на 1 декабря. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, им оказался 38-летний Радик Тагиров, ранее он был судим за грабеж, кражу и нелегальную транспортировку оружия.

По данным следствия, на его счету имеется от 25 до 32 жертв. В разных городах Поволжья и Урала он душил пенсионерок, проходя в их квартиры под видом работника ЖКХ или соцслужб.

Маньяк расправлялся с женщинами в перчатках, а затем разбрасывал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак. Отмечается, что большую часть убийств он совершил в 2011 и 2012 годах.

Как сообщает KazanFirst, Тагиров свою вину признает и раскаивается. Примечательно, что в 2017 году за помощь в поимке убийцы силовики предлагали три миллиона рублей.