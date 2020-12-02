Автомобиль такси протаранил бензовоз в Барнауле

Автомобиль с опознавательными знаками такси врезался в бензовоз на улице Власихинской в Барнауле, сообщили очевидцы на странице barnaul.insta.

Авария произошла напротив гипермаркета "Лента". Легковушка получила серьезные повреждения передней части.

Иномарку увезли на эвакуаторе. О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее amic.ru писал, что два трамвая столкнулись в Барнауле. ДТП произошло в районе депо № 3.