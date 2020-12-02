Синоптики рассказали, когда рассеется смог над Барнаулом

Густую дымку, туман и запах гари барнаульцы перестанут ощущать, когда в регион придет антициклон. Метеорологи дали прогноз, что смог рассеется в конце недели. Об этом сообщается в группе правительства Алтайского края в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что здоровым людям бояться режима "черного неба" не следует.

"Показатели не критические. В комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского центра по гидрометеорологии пояснили: нет таких значений, которые позволили бы оценить уровень загрязнения как высокий, – уточнили синоптики. – Что важно: для здоровых людей происходящее сейчас в атмосфере опасности не несет".

Тем не менее людям рекомендуют минимизировать время нахождения на улице и носить маску, особенно тем, у кого после выхода из дома першит в горле или возникает кашель.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле и Бийске объявили НМУ первой степени опасности в связи с накоплением загрязняющих веществ в воздухе.