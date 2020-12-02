Хулиганы срывают рекламные баннеры с остановки в Бийске

Жители наукограда в сообществе "Инцидент Бийск" рассказали о том, что на одной из городских остановок действуют хулиганы. Неизвестные срывают с нее рекламные баннеры.

По словам автора сообщения, происходит это уже давно. Кто-то периодически срывает рекламные баннеры, а найти злоумышленников не удается. За помощью рекламщики обратились к подписчикам социальных сетей и даже предложили вознаграждение, но в ответ получили одобрение действий хулиганов.

"Правильно делают. Размещайте рекламу на специальных тумбах. Или покупайте рекламное место", – написал один из комментаторов, не учтя того, что место и так было куплено.