В Алтайском крае начали строить школу почти за 240 млн рублей

В Тюменцевском районе стартовало строительство школы на 140 мест, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Новое учебное заведение расположится в селе Шарчино. На его возведение из краевого бюджета выделили 238,5 млн рублей. Согласно условиям контракта, здание должны ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Школа будет включать 11 кабинетов для занятий, библиотеку, спортзал с раздевалками, актовый зал на 80 человек и столовую на 70 посадочных мест. Территорию образовательного учреждения обустроят.

"Обучение предусмотрено в одну смену. Также там создадут условия для маломобильных граждан, – уточнил Единый стройзаказчик Алтайского края. – Вход оснастят пандусом, для подъема на второй этаж запланировано устройство лифта".

Ранее amic.ru писал, что в 2020 году в краевую адресную инвестиционную программу вошло 210 объектов: около 150 школ и 60 детсадов. На эти цели выделили 2,7 млрд рублей.