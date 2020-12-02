В Алтайском крае 17-летнего подростка осудят за случайно утопленного ровесника

17-летний житель Новосибирска предстанет перед судом по делу о гибели своего приятеля в алтайской реке. Молодого человека обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следователи, компания молодых людей ночью приехала на берег реки Бурла в Хабарском районе. За рулем автомобиля находился житель Новосибирска, не имеющий прав. Компания начала распивать спиртное. В какой-то момент машина, стоявшая на крутом склоне, покатилась вниз и оказалась в реке. В салоне в этот момент находился водитель, его приятель и девушка. Хозяин авто и девушка успели выбраться наружу, а вот молодой человек утонул. Его тело удалось найти не сразу.

Как уточняют в краевом Следственном комитете, в ходе разбирательства юный новосибирец своей вины не признал. Тем не менее правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств. Теперь судьбу юноши решит суд.