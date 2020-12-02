Студенты АлтГТУ открыли новый способ производства растительного молока

Студенты АлтГТУ усовершенствовали технологию производства растительного молока. Как правило, такие напитки производят из сои, различных видов орехов и злаков. На кафедре технологии хранения и переработки зерна предложили изменить известную промышленную технологию, и вместо орехового ядра использовать высокобелковую полуобезжиренную муку из масличного сырья.

За основу идеи взяты исследования студентов 1-го курса магистратуры направления подготовки "Продукты питания из растительного сырья" Анастасии Акинфеевой и Екатерины Запорожан. Работа выполнена под руководством доктора технических наук, заведующей кафедрой "Технология хранения и переработки зерна" Елены Егоровой.

Студентки представили молоко и питьевые сливки на основе ореховой муки (размолотого промышленного жмыха орехов, имеющего пищевое назначение). К настоящему времени эти технологии уже отработаны и ждут своей реализации в условиях промышленного производства. Согласно прогнозам, себестоимость напитков должна быть ниже себестоимости продуктов из ядра орехов в 2-2,5 раза.

"Молоко и сливки, сделанные на основе растительного сырья, – это напитки, предназначенные для потребителей с индивидуальной непереносимостью лактозы и молочного казеина. Кроме того, эти напитки популярны у вегетарианцев как дополнительный источник протеинов. Сейчас в разработке получение растительных аналогов молока и питьевых сливок из семян подсолнечника", – говорят представители кафедры технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ.

Отметим, что сама возможность реализации идеи получения напитков типа "растительное молоко" и "растительные сливки" появилась благодаря специализированному оборудованию – генератору ультразвуковых волн. Он разработан в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института АлтГТУ и обеспечивает необходимые параметры обработки пищевых сред любого состава и консистенции.