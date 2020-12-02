Студенты АлтГТУ открыли новый способ производства растительного молока

Студенты АлтГТУ усовершенствовали технологию производства растительного молока. Как правило, такие напитки производят из сои, различных видов орехов и злаков. На кафедре технологии хранения и переработки зерна предложили изменить известную промышленную технологию, и вместо орехового ядра использовать высокобелковую полуобезжиренную муку из масличного сырья.
За основу идеи взяты исследования студентов 1-го курса магистратуры направления подготовки "Продукты питания из растительного сырья" Анастасии Акинфеевой и Екатерины Запорожан. Работа выполнена под руководством доктора технических наук, заведующей кафедрой "Технология хранения и переработки зерна" Елены Егоровой.
Студентки представили молоко и питьевые сливки на основе ореховой муки (размолотого промышленного жмыха орехов, имеющего пищевое назначение). К настоящему времени эти технологии уже отработаны и ждут своей реализации в условиях промышленного производства. Согласно прогнозам, себестоимость напитков должна быть ниже себестоимости продуктов из ядра орехов в 2-2,5 раза.
"Молоко и сливки, сделанные на основе растительного сырья, – это напитки, предназначенные для потребителей с индивидуальной непереносимостью лактозы и молочного казеина. Кроме того, эти напитки популярны у вегетарианцев как дополнительный источник протеинов. Сейчас в разработке получение растительных аналогов молока и питьевых сливок из семян подсолнечника", – говорят представители кафедры технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ.
Отметим, что сама возможность реализации идеи получения напитков типа "растительное молоко" и "растительные сливки" появилась благодаря специализированному оборудованию – генератору ультразвуковых волн. Он разработан в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института АлтГТУ и обеспечивает необходимые параметры обработки пищевых сред любого состава и консистенции.
Комментарии
А я то думал что молоко получается из коровы, но ребятам надо идти дальше, разработать технологии получения молока из нефти, так как лет через 10-15 она нафиг никому не нужна будет
2.12.2020 17:21
- гость -
Вчера родились?
Важным этапом на этом пути явились в начале нашего столетия работы Н.Д. Зелинского, который получил из нафтенов(алициклические углеводороды нефти)различные кислоты, а затем из этих кислот и глицерина - искусственные жиры(...). Впервые промышленный синтез пищевых жиров был осуществлен в Германии в годы второй мировой войны. Глицерин получался из пропилена. Жирные же кислоты синтезировались в конечном счете из угля.(В статье приводятся все химические реакции).(...) Полученные описанным путем жиры были бесцветны, а по консистенции напоминали сливочное масло. Их подкрашивали в слегка желтый цвет и витаминизировали. Таким путем в Германии были изготовлены и употреблены в пищу десятки тысяч тонн заменителей сливочного масла.