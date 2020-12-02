Очевидцы: строителя убило кирпичом в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что на стройке у торгового центра Metro кирпичом убило человека. Горожане рассказали, что мужчина умер на месте.

По предварительной информации, кирпич упал на человека с третьего этажа, а сам мужчина находился на объекте без каски.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что мужчина скинул кусок строительного мусора с 12-го этажа и попал в коллегу. Врачи пытались спасти мужчину, но спустя три дня он умер. Прокуратура Индустриального района Барнаула направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло за собой смерть человека