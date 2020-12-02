Накануне партии "Единая Россия" исполнилось 19 лет. По традиции единороссы посвящают первую декаду декабря приемам граждан. Один из самых частых вопросов – выдача бесплатных наборов лекарств от коронавируса, которая началась с 1 декабря.

Во время пандемии партийцы продолжают общение с избирателями в дистанционном формате. Открыл декаду приемов руководитель исполнительного комитета Алтайского реготделения ЕР, депутат Заксобрания Денис Голобородько.

Наиболее крупный блок вопросов касался бесплатных лекарственных препаратов, предоставляемых больным COVID-19. Так, к парламентарию обратилась жительница Благовещенского района, которая попросила объяснить механизм выдачи лекарств в районах Алтайского края.

Денис Голобородько напомнил: препараты, рекомендованные Минздравом России, уже поступили в Алтайский край, сейчас специалисты формируют лекарственные наборы и начинают их доставлять больным.

"Наши опасения о необходимости наличия подтвержденного теста у пациента для получения лекарств не подтвердились. Медикаменты будут получать как пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, так и те, которые имеют характерные проявления коронавирусной инфекции, а также имевшие контакт с больными коронавирусом. Наборы лекарств будут выдаваться в соответствии с формой заболевания", – цитирует Голобородько партийный сайт.

Всего схем лечения, разработанных специалистами, пять: одна для пациентов с легким течением заболевания, по две для пациентов со среднетяжелым течением без пневмонии и с пневмонией. Медикаменты можно будет получить через государственное предприятие "Аптеки Алтая", а также через поликлиники по месту жительства и через выездные бригады неотложной медпомощи на дому.

"Безусловно, партия "Единая Россия" не может остаться в стороне. Мы также подключимся к доставке лекарственных препаратов. Депутаты-единороссы всех уровней уже работают в волонтерских штабах #МыВместе и, конечно же, будут участвовать в доставке наборов и в качестве волонтеров, и через предоставление транспортных средств", – подчеркнул Денис Голобородько.