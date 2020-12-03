Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова

Актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме "Весна на Заречной улице", скончалась в возрасте 86 лет. Как сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ, артистка умерла 1 декабря после продолжительной болезни.

"Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", – отметили в Союзе.

Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. Свою первую роль сыграла в 10 лет в фильме "Жила была девочка". Наибольшую известность актрисе принесла роль Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице".

В дальнейшем она сыграла в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь" и других. Также она сняла несколько сюжетов киножурнала "Ералаш".