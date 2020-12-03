Обязательную клятву могут ввести для алтайских учителей

Учителей Алтайского края, которые приходят работать в школу впервые, могут обязать приносить клятву. Такой законопроект рассмотрят депутаты АКЗС на сессии 17 декабря.

Как пишет в своем Telegram-канале депутат краевого парламента Александр Молотов, документ также предусматривает возможность закрепления наставника за молодым педагогом, введение знака отличия "Почетный учитель Алтайского края" и учреждение Дня народного просветителя в Алтайском крае.

"Все это, возможно, хорошо и правильно, но лучше бы зарплату педагогам повысили", – подытожил Молотов.

Ранее пресс-служба алтайского правительства сообщала, что законопроект разработан с целью "создания условий для улучшения социального положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда".