Обязательную клятву могут ввести для алтайских учителей

Учителей Алтайского края, которые приходят работать в школу впервые, могут обязать приносить клятву. Такой законопроект рассмотрят депутаты АКЗС на сессии 17 декабря.
Как пишет в своем Telegram-канале депутат краевого парламента Александр Молотов, документ также предусматривает возможность закрепления наставника за молодым педагогом, введение знака отличия "Почетный учитель Алтайского края" и учреждение Дня народного просветителя в Алтайском крае.
"Все это, возможно, хорошо и правильно, но лучше бы зарплату педагогам повысили", – подытожил Молотов.
Ранее пресс-служба алтайского правительства сообщала, что законопроект разработан с целью "создания условий для улучшения социального положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда".
Комментарии
молодым педагогам, работающим за минимальную зарплату с сумасшедшими детьми и такими же родителями, только клятвы не хватало (рукалицо)
А потом создать структуру, которая будет выявлять клятвоотступников - рабочие места!
А как обстоят дела с клятвой у депутатов? Она есть? Соблюдается? Какие меры принимаются к нарушителям?
Они там что курят ?
Бред, хотя идея с созданием отдела по разоблачению клятвоприступников очень понравилась, немедленно вступаю в ЕДРО и начальником в этот отдел, всех жечь на кострах, экологически чистые дрова получим в Алтайлесе....
Ну где то надо показать "серьезность" намерений, ну не на себе же "небожителях"!?
Татарин, расстрелявший сослуживцев , тоже клялся в своих не стрелять...
И кому нужна эта показуха с клятвами? А опытных учителей всегда прикрепляли к молодым в помощь.
Татарин, расстрелявший сослуживцев , тоже клялся в своих не стрелять...
---
Так он в своих и не стрелял
"законопроект разработан с целью "создания условий для улучшения социального положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда".
А зарплату поднять не судьба?
Идиотизм. Помню у нас в школе в ноябре 91 года всю стену увешали свеженарисованными портретами пионеров-героев времён ВОВ. Не помогло...
А чуть дальше по коридору в это же время забубенили икону во всю стену.
Вот так и живёт страна на раскоряку...
3.12.2020 11:18
- гость -
Так он в своих и не стрелял
Двух своих лучших друзей уложил заодно.
Нужна не клятва, а закон защищающий права педагогов,их статус. И работающий профсоюз, который отстаивает интересы педагогов
А то нагрузки конские, унижение со всех сторон, а они клятвы придумывают.
Одно желание - купить ружьё и сходить в гости к депутатам
3.12.2020 11:30
Итальянец
Помню у нас в школе в ноябре 91 года всю стену увешали свеженарисованными портретами пионеров-героев времён ВОВ. Не помогло...
Тебе не помогло? Ну это не показатель.
Про вбросы на избирательных участках в школах что-то будет в клятве?
Грузчику тоже клятву надо приносить? Странные феодальные замашки
Клянусь работать много и бесплатно.
клянусь бесплатно работать, клянусь, клянусь, клянусь!!! Но только вы не обижайтесь
вот же точно- страна дураков
Право первой ночи с молодой учительницей тоже будет у депутатов?
3.12.2020 11:00
Вано
А как обстоят дела с клятвой у депутатов? Она есть? Соблюдается? Какие меры принимаются к нарушителям?
Очень верное замечание!