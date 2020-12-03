Охранника барнаульской гимназии осудят за конфликт со школьником

Прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника одного из ЧОПов города. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, горожанин работал охранником в гимназии № 85. В результате конфликта с одним из учеников мужчина применил насилие в отношении школьника, хватал его руками за плечи, толкал в сторону выхода из образовательного учреждения.

"С силой толкнул руками в область плеча и спины потерпевшего, отчего последний потерял равновесие и ударился кистью руки о дверной косяк. В результате действий обвиняемого малолетнему учащемуся были причинены физическая боль и закрытая тупая травма левого лучезапястного сустава", – уточняет пресс-служба краевой прокуратуры.

Теперь охраннику грозит ограничение свободы на срок до двух лет.