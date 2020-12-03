Охранника барнаульской гимназии осудят за конфликт со школьником

Прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника одного из ЧОПов города. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, горожанин работал охранником в гимназии № 85. В результате конфликта с одним из учеников мужчина применил насилие в отношении школьника, хватал его руками за плечи, толкал в сторону выхода из образовательного учреждения.
"С силой толкнул руками в область плеча и спины потерпевшего, отчего последний потерял равновесие и ударился кистью руки о дверной косяк. В результате действий обвиняемого малолетнему учащемуся были причинены физическая боль и закрытая тупая травма левого лучезапястного сустава", – уточняет пресс-служба краевой прокуратуры.
Теперь охраннику грозит ограничение свободы на срок до двух лет.
Комментарии
охранники зачем в школе? школу от учеников охранять?
Прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дел
Уголовное дело? В суд? А что не обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона"?
Вопрос: сколько лет подростку? Может надо было дать ему ремня, а выталкивать из образовательного учреждения? Сам развращаем молодежь безнаказанность, а потом удивляемся чему-то.
Вообще удивляюсь терпению и железным нервам охранников в школах и садах, а также учителей, директоров и пр.
Как насчет моральной травмы охранника?
Охранники, конечно, часто не подарок, но школьники нередко еще больше не подарок.
Несколько лет назад слышал, что добрые детишечки лет 12 изнасиловали в местной школе мальчишку поменьше возрастом. И? Кого и как наказывать?
Озвучена только одна сторона дела. А из-за чего возник конфликт и почему к ученику пришлось применять силу? Может школьник с ножом в школу пришел и охранник его не пускал.
Ребенок необычных родителей, о которых принято неговорить.
школы должна охранять росгвардия, это как раз их профель, и нариканий состороны всяких граждан будет мало
нариканий да
100% малолетнее govно, довёл охранника и бегом мамке жалиться
11:53- гость - "Вообще удивляюсь терпению и железным нервам охранников в школах и садах, а также учителей, директоров и пр."
Вот поэтому и бегут все оттуда.