В Алтайском крае осудили участкового, который хотел повысить показатели раскрываемости

Суд вынес приговор в отношении бывшего участкового из Угловского района Алтайского края. Экс-полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ноябре 2018 года участковый, чтобы повысить показатели работы, инсценировал незаконную вырубку леса и вынудил одного из местных жителей признаться в этом преступлении. Мужчину осудили за правонарушение, которого он не совершал.

В ходе разбирательства участковый своей вины не признал. Тем не менее суд встал на сторону гособвинения. Экс-полицейского оштрафовали на 40 тысяч рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год.