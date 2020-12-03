"Динамо-Алтай" выиграло в Набережных Челнах

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" одержали трудную победу в Набережных Челнах. Первая игра четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против местных "Челнов" состоялась накануне, 2 декабря, и завершилась со счетом 4:3 в пользу барнаульцев.

Основное время и овертайм не выявили победителя – 3:3, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались алтайские хоккеисты. В игровое время заброшенными шайбами в составе "Динамо-Алтай" отметились Ростислав Осипов, Владислав Янцен и Евгений Пьянов. В серии послематчевых штрафных бросков отличились Евгений Филин и Денис Лудцев. В то же время хозяевам льда ни разу не удалось переиграть голкипера барнаульцев Кирилла Волохина.

Напомним, в конце ноября "Динамо-Алтай" и "Челны" провели четырехматчевую серию в Барнауле. Тогда соперники одержали по две победы. Команда Александра Усачёва сохраняет второе место в турнирной таблице. 3, 5 и 6 декабря "Челны" и "Динамо-Алтай" проведут еще три матча серии в Набережных Челнах.