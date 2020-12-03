На Алтае будут судить сельчанина за рубку 27 сосен

35-летний житель села Бешпельтир Чемальского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке 27 сосен. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, ущерб лесному фонду составил более миллиона рублей.

"В декабре прошлого года обвиняемый предложил жителю соседнего села, строящему дом, приобрести у него древесину. При этом сельчанин обманул потенциального покупателя об имеющихся у него разрешительных документах на рубку деревьев", – рассказали в полиции.

По данным ведомства, мужчина спилил сосны общим объемом более 60 кубометров в урочище Калбажак. Затем он вывез деревья на тракторе и доставил заказчику. Вскоре факт незаконной рубки выявили работники лесничества и сообщили об этом в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали. Во время разбирательства он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".