На Алтае будут судить сельчанина за рубку 27 сосен

35-летний житель села Бешпельтир Чемальского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке 27 сосен. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, ущерб лесному фонду составил более миллиона рублей.
"В декабре прошлого года обвиняемый предложил жителю соседнего села, строящему дом, приобрести у него древесину. При этом сельчанин обманул потенциального покупателя об имеющихся у него разрешительных документах на рубку деревьев", – рассказали в полиции.
По данным ведомства, мужчина спилил сосны общим объемом более 60 кубометров в урочище Калбажак. Затем он вывез деревья на тракторе и доставил заказчику. Вскоре факт незаконной рубки выявили работники лесничества и сообщили об этом в полицию.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали. Во время разбирательства он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".
Комментарии
Законные лесорубы варварски вырубают леса в том числе и в границах города Барнаула, а публикуют статьи о каком-то мужике который 27 сосен спилил.
главное народу не дать....верхушечка лярдами гребёт...а в банкоматах народ призывают бумагу экономить....
Карлин может эту новость, как анекдот читать....