ГИБДД Барнаула призвала водителей быть внимательнее из-за морозов

Инспекторы ГИБДД призвали водителей к осторожности на дорогах Барнаула. Причина – в морозах. Из-за этого образуются туман и клубы пара от машин.
Как подчеркивают автоинспекторы, при плохой видимости сложно заметить пешехода или другой автомобиль. Поэтому важно выбирать правильный скоростной режим. Пешеходы также обязаны учитывать погодные условия: водители не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге.
Добавим, что, по данным краевого Гидрометцентра, в ближайшие три дня столбики термометров в регионе будут опускаться до -11...-16 градусов. Ночами синоптики прогнозируют от -17 до -27 градусов. Осадков при этом не ожидается.
Комментарии
А может ГИБДД займется работой? Почему не проводятся проверки состояния дорог? Перед пешеходными переходами образовались наледи, а так же перед лежачими полицейскими, которыми наш "умнейший" начальник ГИБДД Перцев устелил весь город и которые не соответствуют ГОСТу. Но Перцев довольный и попу оторвать от кресла ленится что бы проверить!