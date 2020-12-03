ГИБДД Барнаула призвала водителей быть внимательнее из-за морозов

Инспекторы ГИБДД призвали водителей к осторожности на дорогах Барнаула. Причина – в морозах. Из-за этого образуются туман и клубы пара от машин.

Как подчеркивают автоинспекторы, при плохой видимости сложно заметить пешехода или другой автомобиль. Поэтому важно выбирать правильный скоростной режим. Пешеходы также обязаны учитывать погодные условия: водители не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге.

Добавим, что, по данным краевого Гидрометцентра, в ближайшие три дня столбики термометров в регионе будут опускаться до -11...-16 градусов. Ночами синоптики прогнозируют от -17 до -27 градусов. Осадков при этом не ожидается.