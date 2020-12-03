Власти Барнаула ищут способы удержать молодежь в городе

Заседание координационного совета предпринимателей Барнаула состоялось в мэрии. По словам заместителя главы города по экономической политике Марии Кулагиной, сейчас первостепенная задача – создать условия, при которых краевая столица станет привлекательной для молодежи в плане проживания и работы.

Как отметила вице-мэр, социально-экономическое развитие Барнаула сейчас определяет множество факторов. Это демографическая ситуация, сокращение доли трудоспособного населения, заработная плата, уровень которой у работников крупных и средних организаций краевой столицы один из самых низких среди столичных городов Сибири. Все это требует от властей Барнаула активных действий по поиску направлений дальнейшего развития города, подчеркнула Кулагина.

По ее словам, наиболее быстро растущим и перспективным на сегодняшний день является рынок информационных технологий. Поэтому власти возлагают надежды именно на эту сферу.

Свои предложения по перезагрузке экономики города высказали представители крупнейших IT-компаний Барнаула. Кулагина отметила, что встреча получилась продуктивной.

"Высказано общее мнение, что начинать необходимо с создания новых рабочих мест, интересных для подрастающего поколения. Это позволит молодежи сделать выбор в пользу нашего города, остаться здесь, работать, развиваться в личном и профессиональном плане", – отметила вице-мэр.

По результатам встречи участники наметили конкретные направления для сотрудничества. Это касается образования, взаимодействия с промышленными предприятиями и IT-компаниями, сообщает пресс-центр мэрии.