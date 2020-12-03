Четверг, 3 Декабрь, 15:16

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,62
€ 91,31
-11°


2347401 +0
Обь
51см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Власти Барнаула ищут способы удержать молодежь в городе

, ИА "Амител"
В мэрии обсудили возможности "перезагрузки" экономики
Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Заседание координационного совета предпринимателей Барнаула состоялось в мэрии. По словам заместителя главы города по экономической политике Марии Кулагиной, сейчас первостепенная задача – создать условия, при которых краевая столица станет привлекательной для молодежи в плане проживания и работы.

Как отметила вице-мэр, социально-экономическое развитие Барнаула сейчас определяет множество факторов. Это демографическая ситуация, сокращение доли трудоспособного населения, заработная плата, уровень которой у работников крупных и средних организаций краевой столицы один из самых низких среди столичных городов Сибири. Все это требует от властей Барнаула активных действий по поиску направлений дальнейшего развития города, подчеркнула Кулагина. 

По ее словам, наиболее быстро растущим и перспективным на сегодняшний день является рынок информационных технологий. Поэтому власти возлагают надежды именно на эту сферу. 

Свои предложения по перезагрузке экономики города высказали представители крупнейших IT-компаний Барнаула. Кулагина отметила, что встреча получилась продуктивной.

"Высказано общее мнение, что начинать необходимо с создания новых рабочих мест, интересных для подрастающего поколения. Это позволит молодежи сделать выбор в пользу нашего города, остаться здесь, работать, развиваться в личном и профессиональном плане", – отметила вице-мэр.

По результатам встречи участники наметили конкретные направления для сотрудничества. Это касается образования, взаимодействия с промышленными предприятиями и IT-компаниями, сообщает пресс-центр мэрии.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.12.2020 15:04
- гость -

"...заработная плата, уровень которой у работников крупных и средних организаций краевой столицы один из самых низких среди столичных городов Сибири"
наверное, поэтому, тарифы повышают??? на проезд, на тепло, на воду горячую уже выше, чем в Новосибирске...

3.12.2020 15:05
- гость -

Клятва - отличный вариант !
Ну или судимость, тоже ничего...
В крайнем случае, подписка о не выезде

3.12.2020 15:10
- гость -

когнитивный диссонанс

3.12.2020 15:10
- гость -

С каждым годом столы этих бездельников всё больше.

3.12.2020 15:12
- гость -

Люди молодые и не только, уезжают из города из-за бесперспективности последнего. Работы нет, зарплата «никакая»

3.12.2020 15:12
- гость -

Рабочих мест в Барнауле очень много. А вот с достойной оплатой нет.

3.12.2020 15:13
Медведь-шатун

Паспорта надо забрать, приписку к ТЦ сделать, ошейники одеть, да малоли демократических методов....

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
15:08
Срочное вскрытие замков: кто поможет, когда захлопнулась дверь или пропали ключи 0
14:57
Власти Барнаула ищут способы удержать молодежь в городе 7
14:43
На Алтае будут судить сельчанина за рубку 27 сосен 3
14:29
Директора барнаульского лицея оштрафовали за родительское собрание в разгар пандемии 10
14:16
ГИБДД Барнаула призвала водителей быть внимательнее из-за морозов 1
14:05
Студенты колледжа АлтГТУ приняли участие в чемпионате WorldSkills 0
13:53
В Алтайском крае подскочило количество выданных ипотечных кредитов 0
13:40
Житель Алтайского края пытался отпилить голову возлюбленной, которая отказала ему в сексе 10
13:28
"Единая Россия" проводит декаду приема граждан в Алтайском крае 8
13:15
В Роспотребнадзоре оценили эффективность шарфа вместо защитной маски 17
13:03
"Динамо-Алтай" выиграло в Набережных Челнах 2
12:49
Перевозчики вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте Барнаула 33
12:38
103 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за прошедшие сутки 0
12:23
В Алтайском крае осудили участкового, который хотел повысить показатели раскрываемости 5
12:08
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 13
12:06
Стала известна причина смерти актрисы Нины Ивановой 0
11:55
БК "Барнаул" прервал свою победную серию 0
11:42
Ученые обнаружили наиболее распространенный источник заражения COVID-19 16
11:31
Охранника барнаульской гимназии осудят за конфликт со школьником 24
11:17
Алтайские власти объяснили, что такое новогодние корпоративы, которые попали под запрет 10
11:04
Кремль: регионы сами смогут решать, будет ли 31 декабря выходным 2
10:54
Обязательную клятву могут ввести для алтайских учителей 26
10:43
В Алтайском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на торгового представителя 2
10:30
Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении каникул из-за COVID-19 41
10:17
"Называем их человейники". Деринг об архитектуре и зачем Барнаулу "crazy-заказчик" 25
10:05
Едины и непобедимы. Как работают кластеры и какую пользу приносят Алтайскому краю 0
09:56
Названы гонорары российских звезд в новогоднюю ночь 9
09:46
Эксперт объяснил, как узнать о скорой "смерти" смартфона 3
09:35
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил юристов с профессиональным праздником 1
09:27
Более 460 жителей Алтайского края заработали свыше 5 млн рублей в год 6
09:14
Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова 1
08:59
Врач раскрыла способы быстрого избавления от простуды 0
08:45
Жительницу Барнаула наказали за листовку против "Единой России" 42
08:28
Где купить настоящую елку в Барнауле в декабре 2020 года? Карта 1
08:15
Тоже сгорит? Что происходит с домом Лесневского, который считают архитектурным шедевром 10
08:02
Любуйся и загадывай. Когда барнаульцы смогут увидеть последний яркий звездопад года? 1
07:51
Успех с детства. Чему учат в школе скорочтения и как это повышает результаты ребенка 1
07:38
Какие дороги перекроют в Барнауле в декабре? Карта 3
07:22
"Кино о сильных людях". В Барнауле показали фильм об алтайских ветеранах войны 4
07:03
Дизайнеров и художников Барнаула приглашают на конкурс креативных арт-объектов 0
06:49
Путешествие итальянца по Горному Алтаю показали на НТВ 6
06:35
Врач рассказал о самых опасных способах употребления картофеля 9
06:20
Жители Алтайского края смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды 4
06:04
3 декабря в Алтайском крае ожидаются смог и гололедица 0
23:42
Такой день. Разрушение стадиона "Локомотив" в Барнауле и смог над городом 5
23:10
Многодетные семьи в Алтайском крае получат по 1 тысяче рублей на школьные нужды 2
22:40
В Санкт-Петербурге с 30 декабря закроют кафе и рестораны 1
22:09
Сотни жителей Алтая подписались в защиту осужденных за взятки врачей 7
21:37
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса 26
21:10
Дмитрий Песков назвал обеспечение россиян вакциной от коронавируса приоритетом 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.