Барнаульцев призвали аккуратнее ходить по городским улицам

Жителей Барнаула призывают аккуратнее ходить по тротуарам из-за появления наледи на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас во всех районах города скользкие участки от наледи очищают бригады МБУ "Автодорстрой". Они посыпают тротуары песком и вывозят снег, а также задействуют в работах тракторы с ковшами и автомобили ЗИЛ. Всего в краевой столице планируют очистить 676 тысяч квадратных метров тротуаров.

В гордаминистрации также напомнили, что за внутридворовую сеть троутаров отвечают управляющие компании. Кроме того, предприятия и частные домовладения должны сами и за свой счет заботится о чистоте и безопасности тротуаров, прилегающих к их территории.