Депутаты Барнаульской гордумы во втором, окончательном чтении утвердили бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. На заседании БГД в пятницу, 4 декабря, за проголосовало большинство депутатов, в частности фракции "Единая Россия" и ЛДПР. Против выступили эсеры и коммунисты.

До этого прошли публичные слушания, также главный финансовый документ обсуждали члены профильного комитета БГД. После первого чтения, которое состоялось еще 30 октября, городскому финкомитету поручили доработать бюджет. Напомним, изначально документ приняли со следующими параметрами: доходы составляли 13,436 млрд рублей, расходы – 14,094 млрд рублей, дефицит – 658,8 млн рублей.

На самом заседании БГД о том, как изменился бюджет города, рассказала председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежда Тиньгаева. "Параметры бюджета города на 2021 год в сравнении с первым чтением увеличились по доходам на 117,1 млн рублей, по расходам – на 180,1 млн рублей, дефицит – на 63 млн рублей. Кроме того, краевым бюджетом, который был принят 27 ноября, предусмотрено увеличение объема субсидий и субвенций на 1,964 млрд рублей. С учетом этого итоговые цифры изменились. Так, доходы в бюджет Барнаула на следующий год запланированы в размере 15,517 млрд рублей, расходы – 16,239 млрд рублей, дефицит – 721,8 млн рублей", – отметила Тиньгаева.

Таким образом, за два месяца доходная часть выросла сразу на 2,081 млрд рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников, ежемесячное денежное вознаграждение педагогам за классное руководство, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, стимулирование программ развития жилищного строительства, а также реализацию программы "Формирование комфортной городской среды".

Кроме того, депутаты обсудили возможность проведения благоустройства сельских территорий в пределах города Барнаула. Как отметила Надежда Тиньгаева, на данный момент это возможно за счет проекта "Поддержка местных инициатив", а в дальнейшем – благодаря расширению практики инициативного бюджетирования.

"При формировании бюджета важно эффективное взаимодействие и диалог между депутатским корпусом и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике. Мы можем видеть, что замечания и дополнения народных избранников находят отражение в главном финансовом документе города", – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов.