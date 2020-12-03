Путин поддержал идею о бесплатном втором образовании для инвалидов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение дать людям, получившим инвалидность после окончания вуза и не имеющим возможности работать по специальности, право на получение второго профессионального образования за счет бюджета. Об этом в четверг, 3 декабря, глава государства заявил на встрече с представителями общественных организаций инвалидов, пишет ТАСС.

"Что касается второго образования за счет бюджета, думаю, что это вполне обосновано", – заявил Путин, подчеркнув, что полностью поддерживает эту инициативу, так как для бюджета это небольшие деньги.

Российский лидер поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой проработать этот вопрос на уровне правительства.