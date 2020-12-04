На Алтае нашли продавцов фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Продавцов липовых справок об отсутствии коронавируса нашли в Республике Алтай и других регионах России, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

"Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае", – говорится в сообщении.

Общественники выяснили, что такой документ можно купить в день обращения за 1,5-2 тысячи рублей. Если в регионе нет специализирующейся на этом фирмы, заказать справку на русском и английском языках с доставкой можно на федеральных сайтах и в профильных группах в соцсетях. В таком случае она обойдется примерно в 2-3 тысячи рублей.

По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, а также обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.