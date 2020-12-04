4 декабря в Рубцовске откроют "Гимаев Арену"

Новую хоккейную арену в алтайском городе Рубцовске откроют 4 декабря. Ее стоимость составила около 250 миллионов рублей.

Арена рассчитана на 260 человек, в том числе для маломобильных людей. Предполагается, что хоккеем под крышей будут заниматься 120 рубцовских детей.

Это хоккеисты местной рубцовской спортшколы "Клевченя", а также ученики отделения краевой конькобежной спортшколы олимпийского резерва "Клевченя". Есть идея развивать в Рубцовске шорт-трек.

Ледовому дворцу решили дать имя прославленного хоккеиста и комментатора Сергея Гимаева, который скончался в 2017 году спустя несколько дней после визита в Барнаул.

"Гимаев Арену" строили по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". На ее возведение направили 121,7 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов (37,2 млн и 84,5 млн соответственно). Частный инвестор – компания "Арена" – вложила 127,2 миллиона рублей.