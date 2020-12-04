Госинспекторы проверили законность рубки леса в Барнауле

В связи с публикациями о рубке леса в районе "Ашана" рядом с СНТ "Мичуринцев" в Барнауле, госинспекторы отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах провели проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
По результатам мероприятия никаких нарушений не выявлено.
"Основание – договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесная декларация, – констатировали в ведомстве. – Госинспекторы проверили соответствие проводимых работ с заявленными в документации: выдел, квартал, допустимый объем изъятия древесины, соблюдение правил заготовки".
Арендатор обязан утилизировать порубочные остатки. В противном случае ему грозит штраф.
При возникновении вопросов по поводу законности рубки леса жителям Алтайского края рекомендуют звонить по телефону 8 (3852) 35-47-09.
Комментарии
Этим тоже забашляли?
Ага, освоили.
Все украдено до вас, вот как то так.
Порубочные остатки. Пройдитесь по лесам Бобровского лесхоза и столько их найдёте - ужас. А людям валежник на дрова - фигушки... Такую тягомотину разведут и сам не захочешь. Но в тихую их же рабочие дрова продают.
И не обнаружили нарушений??? Они совсем ослепли? Костер разведен прямо в лесу, лапник сжигают.
нарушений не выявлено
Последние деревья в черте города вырубают, а нарушений нет? Какой конкретно чиновник отдал лес под вырубку? Покажите документ с его подписью!
А депутаты наши и экологи сидят тихо и помалкивают в тряпочку.
Костер разведен прямо в лесу, лапник сжигают.
Ну а что нам же вчера заявили, что смог безвреден. Чуть больше, чуть меньше дыма
Что будет взамен вырубленных деревьев? скромный домишко чиновника/депутата/высокого полицая или просто богатого человека??
Проверяли те кто выдавал разрешения , а разрешения выдавались "СВОИМ" а как известно свои работают на отлично и нарушений нет. Потому что в лесу нельзя работать без нарушений это аксиома. Теперь надо проверить проверяющих на их компетенцию .
Вообще смотреть надо как и кем освоен будет данный участок. А это и будет тот чел который заказал "САНИТАРНУЮ" рубку. Смотрим выгодоприобреталеля
Правительство Алтайского края неспособно решить не один вопрос, даже разобраться с браконьерами из Алтайлеса. Лес и так уже везде просвечивает.
Правительство Алтайского края неспособно решить не один вопрос, даже разобраться с браконьерами из Алтайлеса. Лес и так уже везде просвечивает.
А может, заинтересовано??? Материально???
Мое мнение, что чиновники пока у власти стараются урвать здесь и сейчас, а там хоть трава не расти... Самое главное - вовремя уйти с должности и никакой ответственности...
Да ладно выгодоприобретателя обсуждать! Меня всегда интересует поведение и состояние совести "маленьких" людей, которые непосредственно орудуют бензопилой. Ведь понимают, что соучаствуют в преступлении. Такой же простой исполнитель свалил трибуну на Локомотиве. Такие же идиоты точечно во дворах возводят свечки под окнами людей.
4.12.2020 12:31
Итальянец
Есть хорошая книга по этому поводу, ты её наверняка читал, называется
"Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме"
но для местных говнохранителей и говнооправдателей, очень полезное чтение.
А эти разбазариватели и уничтожители природы кроме допустимого объема изъятия не озаботились выдачей предписания на должный объем лесовосстановления?
Такие же ... только повыше рангом образовали "территории опережающего развития", а по факту за копейки продали и по сути уничтожили тайгу со всеми зверятами и другими полезными свойствами леса.
Как результат изменили климатические процессы и всем от этого становится плохо.
Ни родины, ни флага, только неуемная жадность и жажда продать все до чего дотянутся поганенькие ручёнки, прикрываясь подлячьей "законностью"...
Хочу поддержать тревогу в вашей заметке про вырубки в Ленточном бору. 7 сентября во время спортивной ходьбы по лесу в который раз увидели удручающую картину безжалостного отношения к лёгким нашего родного города. Я срочно посетил Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству ,транспорту и связи города Барнаула. Приём вела Королёва Елена Николаевна, в разговоре с ней выяснилось, что «САНИТАРНЫЕ» вырубки Ленточного бора ведутся законно. Законность права вырубать молодой лес, в том числе, исходит из Проекта организации и ведения лесного хозяйства городских лесов г.Барнаула, предоставленного организацией Алтай Гипрозём. В этом проекте со слов Королёвой Е.Н. говорится о плановых вырубках вверенного городу Ленточного бора, несмотря на то что лесные насаждения уже НЕ УСПЕВАЮТ СТАРЕТЬ. Какая тут уже санитария ,к черту, в очередной раз подписанная Председателем комитета Шеломенцевым А.А.? Эти действия в праве остановить всё тот же комитет, заказав реальный Проект с реальными условиями существования Ленточного бора. Давайте объединим наши силы , не дадим отпустить ситуацию на самотёк!