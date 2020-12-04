Госинспекторы проверили законность рубки леса в Барнауле

В связи с публикациями о рубке леса в районе "Ашана" рядом с СНТ "Мичуринцев" в Барнауле, госинспекторы отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах провели проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

По результатам мероприятия никаких нарушений не выявлено.

"Основание – договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесная декларация, – констатировали в ведомстве. – Госинспекторы проверили соответствие проводимых работ с заявленными в документации: выдел, квартал, допустимый объем изъятия древесины, соблюдение правил заготовки".

Арендатор обязан утилизировать порубочные остатки. В противном случае ему грозит штраф.

При возникновении вопросов по поводу законности рубки леса жителям Алтайского края рекомендуют звонить по телефону 8 (3852) 35-47-09.