В Горном Алтае насчитали рекордное число краснокнижных баранов

Фото: Алексей Кужлеков, Денис Гуляев / sailugem.ru

В Республике Алтай подвели итоги ноябрьского мониторинга численности алтайского горного барана, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

По итогам экспедиции ученые насчитали 1583 особи аргали, что почти в три раза выше, чем в 2014 году. Это новый рекорд со времен начала ведения такой статистики.

Особенно радует зоологов увеличившееся количество самцов: они намного чаще становятся жертвами браконьеров из-за больших рогов, которые можно дорого продать на черном рынке.

"Никогда прежде мы не видели такого количества самцов: их стало больше во всех наблюдаемых группах. Появилась высокая конкуренция – ожесточенные бои ведутся за каждую самку, – рассказал научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Алексей Кужлеков. – В среднем на 20-30 особей женского пола приходится 6-8 мужского. Этого соотношения вполне достаточно, чтобы весной все самки смогли принести потомство".

Алтайский горный баран (аргали) – крупнейший подвид архара. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, близкий к уязвимому положению,. В России имеет статус редкого, особо охраняемого подвида, находящегося под угрозой исчезновения.

В 2019 году на Хребте Сайлюгем насчитали 1304 особи аргали. Это подавляющее большинство популяции на территории Алтая и Тувы. Всего в этих регионах зарегистрирован 1421 алтайский горный баран.