Мэрия Барнаула в следующем году потратит 19 млн рублей на приобретение пристройки к кинотеатру "Родина". Здание будет приспособлено под городской планетарий. Предполагается, что до конца 2021 года завершится процесс передачи нынешнего здания планетария в парке "Изумрудный" в пользу РПЦ.

Депутаты Барнаульской думы 4 декабря одобрили предложение городской администрации запланировать 19,1 млн рублей в бюджете на 2021 год для покупки пристройки к зданию кинотеатра "Родина".

Решение о том, что планетарий и земельный участок под ним передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

В 2019 году на тот момент глава Барнаула Сергей Дугин подписал предварительный договор о безвозмездной передаче здания городского планетария местной епархии. Свою подпись под документом также поставил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.

После поиска подходящего помещения под звездный дом было решено остановиться на здании кинотеатра "Родина", где сейчас располагается театр кукол "Сказка". В начале следующего года он должен перебраться в новое здание. Тогда же начнется и постепенный переезд барнаульского планетария.

На реконструкцию здания "Родины" и приобретение оборудования из бюджета города планируется направить около 30 млн рублей.

Предполагается, что в здании "Родины" появятся проекционный зал с куполом, интерактивный музей, "визуальные планеты" в виде двухметрового круга с динамическим видео, "живой иллюминатор" с симуляцией реальных видов из космоса и "межпланетные весы", на которых можно узнать вес человека на разных планетах.

Одновременно в залах и учебных комнатах смогут находиться примерно 100 посетителей.