Мэрия Барнаула в следующем году потратит 19 млн рублей на приобретение пристройки к кинотеатру "Родина". Здание будет приспособлено под городской планетарий. Предполагается, что до конца 2021 года завершится процесс передачи нынешнего здания планетария в парке "Изумрудный" в пользу РПЦ.
Депутаты Барнаульской думы 4 декабря одобрили предложение городской администрации запланировать 19,1 млн рублей в бюджете на 2021 год для покупки пристройки к зданию кинотеатра "Родина".
Решение о том, что планетарий и земельный участок под ним передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
В 2019 году на тот момент глава Барнаула Сергей Дугин подписал предварительный договор о безвозмездной передаче здания городского планетария местной епархии. Свою подпись под документом также поставил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.
После поиска подходящего помещения под звездный дом было решено остановиться на здании кинотеатра "Родина", где сейчас располагается театр кукол "Сказка". В начале следующего года он должен перебраться в новое здание. Тогда же начнется и постепенный переезд барнаульского планетария.
На реконструкцию здания "Родины" и приобретение оборудования из бюджета города планируется направить около 30 млн рублей.
Предполагается, что в здании "Родины" появятся проекционный зал с куполом, интерактивный музей, "визуальные планеты" в виде двухметрового круга с динамическим видео, "живой иллюминатор" с симуляцией реальных видов из космоса и "межпланетные весы", на которых можно узнать вес человека на разных планетах.
Одновременно в залах и учебных комнатах смогут находиться примерно 100 посетителей.
Комментарии
Не густо. На свои личные дома чиновники десятки миллионов выделяют
Планетарий в центре города!??
W.T.F????
Можно было ещё под землёй его сделать, тоже норм
А церковь не хочет раскошелится на планетарий? Или им все только на халяву?
А церковь не хочет раскошелится на планетарий?
А разве были случае чтобы РПЦ на что-то раскошеливалось? На помощь больному ребёнку или ещё на что?
Бггг. В Новосибирске планетарий построили в самой высокой точке города - там, где лучше всего наблюдать небо в телескоп. А у нас - планируют в яме в центре города. Прекрасно. Я так понимаю, парк с велодорожками около новой церкви будет оскорблять чувства верующих, и велодорожку уберут?
Почему коммерческой организации которая и так имеет кучу налоговых льгот, передают имущество городское безвозмездно? В этом парке теперь будет куча нищих, грязь, звон и пять бабок будет туда ходить.
4.12.2020 12:22
- гость -
Одно дело наблюдать небо, а другое дело - "оприходовать" деньги...