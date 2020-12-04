Глава Барнаула Вячеслав Франк считает, что внесение поправок в Генплан города должно пройти как можно оперативнее. Также разработчикам следует учесть все существующие недостатки, тогда это позволит краевому центру успешно развиваться в дальнейшем. Свою оценку документу градоначальник дал на заседании Барнаульской думы 4 декабря.

Генплан Барнаула, который в августе 2019 года приняла городская дума, будет доработан. Стоимость оценивается в 50 млн рублей, а на то, чтобы пройти все необходимые процедуры, уйдет ровно год.

Мэр Барнаула ранее сетовал, что затянувшаяся процедура принятия Генплана сыграла с документом злую шутку: документ утратил свою актуальность, потому что к нему долго шли.

"Как бы то ни было, действующий генплан – это не документ, с которым можно жить и работать, – высказался Вячеслав Франк. – Заинтересованы депутаты в развитии города? Да. Заинтересован мэр? Да. Мы с вами можем сейчас задумать что-то строить. Но я просто не доживу, чтобы увидеть плод своего творения. Потому что то тут еще одна поправка, то тут законодатель что-то меняет… При формировании нового Генплана нужно нам позволить жить и работать".

Франк высказал опасение, что новые поправки также могут утратить свою актуальность к моменту принятия. По его мнению, более оперативный способ – пересматривать (если это потребуется) правила землепользования и застройки.

"Сейчас опять потратим деньги. Там еще и очень много вмешательств, влияния на каждый эпизод. Какие-то участки мы не заметим, по каким-то могут начать решать вопросы извне", – подчеркнул глава города.

Действующий Генплан Барнаула (рассчитан до 2036 года) принимали очень долго: первоначально чиновники рассчитывали это сделать зимой 2017 года, но на публичных слушаниях проект не получил поддержки. Прежде всего – из-за мусорной проблемы. Барнаульцы не согласились с размещением нового полигона ТБО в черте города. Документ отправили на доработку, а заодно поменяли процедуру его согласования. Очное обсуждение заменили на экспозиции, спорить по поводу которых оказалось не с кем. Летом 2019 года документ уже не встретил серьезного сопротивления и был утвержден.

Правда, качество документа оставляло желать лучшего. Генплан критиковали архитекторы, инженеры, экологи и даже политики.