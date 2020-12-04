Девять должников лишились автомобилей у Нового моста в Барнауле

Судебные приставы арестовали девять автомобилей во время операции "Должник" в Барнауле. Совместно с сотрудниками ГИБДД они проверили более сотни автомобилей.

"В результате рейда судебными приставами-исполнителями было выявлено 65 автомобилей, которые принадлежали должникам, и взыскано порядка 440 тыс. руб", – рассказали в региональном УФССП.

Инспекторы составили девять протоколов о наложении ареста на автомобили на сумму 1,38 млн рублей. В ведомстве отметили, что большинство водителей имели задолженности по налогам и штрафам ГИБДД.

В течение десяти дней, если неплательщики не погасят задолженность, то арестованное имущество будет передано на оценку и последующую реализацию.