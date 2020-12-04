Девять должников лишились автомобилей у Нового моста в Барнауле

Судебные приставы арестовали девять автомобилей во время операции "Должник" в Барнауле. Совместно с сотрудниками ГИБДД они проверили более сотни автомобилей.
"В результате рейда судебными приставами-исполнителями было выявлено 65 автомобилей, которые принадлежали должникам, и взыскано порядка 440 тыс. руб", – рассказали в региональном УФССП.
Инспекторы составили девять протоколов о наложении ареста на автомобили на сумму 1,38 млн рублей. В ведомстве отметили, что большинство водителей имели задолженности по налогам и штрафам ГИБДД.
В течение десяти дней, если неплательщики не погасят задолженность, то арестованное имущество будет передано на оценку и последующую реализацию.
Комментарии
А разве судебные приставы имеют права отнимать имущество, без решения суда?
4.12.2020 17:20
- гость -
А разве судебные приставы имеют права отнимать имущество, без решения суда?
А словосочетание "судебный пристав" не говорит Вам о том, что они действуют по решению суда!!!!!!
4.12.2020 17:20
- гость -
Так к приставам решение суда и приходит, на основании его и работают. Вы бы сначала изучили тему, потом писали... Вот так у нас в России все и делается)))
4.12.2020 17:29
гость
Как не парадоксально , судебные пристава не имеют отношения к судам...
судебные приставы исполняют решения суда