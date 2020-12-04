Два человека пострадали в ДТП с конем в Горном Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил коня на в Усть-Коксинском районе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Удар нанес серьезный вред не только животному, которое выбежало на проезжую часть на 72 км автодороги Талда – Тюнгур — "Природный Парк Белуха", но и людям, находившимся в машине.

В районную больницу доставили в водителя и 20-летнего пассажира. Последнего после оказания медпомощи отпустили домой, а вот автолюбителю повезло меньше – у него диагностировали тяжелые травмы, в связи с чем госпитализировали.

О судьбе лошади в полиции не рассказали, но судя по повреждениям автомобиля, шансов выжить у животного практически не было.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства аварии и владельца коня.