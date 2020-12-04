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Москвичка выбросила грудного ребенка подруги из окна

, ИА "Амител"
Малыш скончался на месте происшествия
Фото: moscow.sledcom.ru

Фото: moscow.sledcom.ru

В Москве погиб новорожденный, которого выбросила девушка из окна. Она пришла в гости к подруге и поругалась с ней, что и стало возможным мотивом преступления против ее грудного ребенка. Малыш скончался до прибытия медиков.

В столичном ГСУ СК России уточнили, что против москвички возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка". Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Следователи работают на месте происшествия. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее amic.ru писал, что тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном баке в Чите.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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