Еще двое пациентов с коронавирусом умерли в Республике Алтай

Еще двое человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, умерли 56-летняя жительница Шебалинского района и 84-летний житель Горно-Алтайска.

Таким образом, общее число летальных случаев в Республике достигло 119, в том числе 113 от самой инфекции, а еще шесть – от иных причин.

Также за сутки в регионе выявили 103 новых случая коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердили у 28 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у восьми детей; у 13 жителей Онгудайского района; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у девяти жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у восьми жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Чойского района; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Улаганского района, в том числе у пяти детей; у шести жителей Усть-Коксинского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у четырёх жителей Чемальского района.

Всего за время пандемии в Горном Алтае заболели 11 817 человек. Выздоровели 10983 пациента, в том числе 285 – за последние 24 часа.