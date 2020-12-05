Водоснабжение вернули жителям полусотни домов в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Повреждение водопровода произошло в Центральном районе Барнаула днем 5 декабря. Без водоснабжения временно остались две многоэтажки и 50 частных жилых домов.

Как сообщает пресс-центр мэрии, над устранением повреждения на проезде Ангарском, 58, работала бригада ООО "Барнаульский водоканал" из 10 человек и бригада ООО "Газпром газораспределение Барнаул" в составе трех человек, ход работ контролировали сотрудники районной администрации. Для устранения повреждений задействовали шесть единиц спецтехники.

Восстановить водоснабжение удалось к 19:30. На данный момент все дома получают ресурс в полном объеме.